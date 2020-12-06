Из более чем 100 предприятий, которые сейчас входят в состав "Укроборонпрома", в реформированном оборонно-промышленном комплексе Украины останется не более 65.

Об этом рассказал в интервью “Радио Свобода” вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

“На сегодняшний день есть более 100 предприятий, входящих в состав “Укроборонпрома”. Они делятся на три категории. Первая категория – это те, которые полностью потеряли всякую связь с оборонной промышленностью, не имеют активов серьезных никаких. Эта группа сформирована. И она идет на передачу в Фонд госимущества с последующей приватизацией или ликвидацией”, – отметил Уруский.

По его словам, вторая категория – это те предприятия, которые “также уже не имеют отношения к оборонной промышленности, государственному оборонному заказу, но имеют активы серьезные”. Они также должны быть переданы Фонду госимущества.

“И мы планировали, чтобы перед тем, как их передавать Фонду госимущества, эти активы могут быть проданы. Мы хотели бы создать фонд. Под чьей эгидой будет этот фонд – это решать Кабмину. Возможно, и депутатам Верховной Рады. Он должен быть контролируемым, прозрачным абсолютно, чтобы все видели, какие поступления туда заходят, и каким образом они распределяются для финансирования технологических новинок в нашей оборонной промышленности, наших оборонных промышленных предприятий. Таким образом это примерно группа из более 40 предприятий“, – рассказал вице-премьер.

Уруский уточнил, что “остается костяк” из примерно 60 – 65 предприятий. Они могут быть разделены “на холдинговые компании” по направлениям “бронетехника”, “морские системы”, “радарные системы”, “высокоточное оружие”, “спецхимия”, “боеприпасы”, “авиаремонт”.

“Остается костяк, тот, который будет в дальнейшем составлять основу государственной оборонной промышленности. Это где-то 60-65 предприятий, которые будут разделены на холдинговые компании по направлениям. Все эти предприятия подлежат корпоратизации. Все. С сохранением 100% государством”, – подчеркнул министр.

Он добавил, что в таких холдинговых компаниях будут наблюдательные советы. Директора предприятий не будут подчиняться министру, а “будут иметь дело со своими холдинговыми компаниями по направлениям”.