Об этом рассказал в интервью “Радио Свобода” вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

“На сегодняшний день есть более 100 предприятий, входящих в состав “Укроборонпрома”. Они делятся на три категории. Первая категория – это те, которые полностью потеряли всякую связь с оборонной промышленностью, не имеют активов серьезных никаких. Эта группа сформирована. И она идет на передачу в Фонд госимущества с последующей приватизацией или ликвидацией”, – отметил Уруский.

По его словам, вторая категория – это те предприятия, которые “также уже не имеют отношения к оборонной промышленности, государственному оборонному заказу, но имеют активы серьезные”. Они также должны быть переданы Фонду госимущества.

И мы планировали, чтобы перед тем, как их передавать Фонду госимущества, эти активы могут быть проданы. Мы хотели бы создать фонд. Под чьей эгидой будет этот фонд – это решать Кабмину. Возможно, и депутатам Верховной Рады. Он должен быть контролируемым, прозрачным абсолютно, чтобы все видели, какие поступления туда заходят, и каким образом они распределяются для финансирования технологических новинок в нашей оборонной промышленности, наших оборонных промышленных предприятий. Таким образом это примерно группа из более 40 предприятий“, – рассказал вице-премьер.

Уруский уточнил, что “остается костяк” из примерно 60 – 65 предприятий. Они могут быть разделены “на холдинговые компании” по направлениям “бронетехника”, “морские системы”, “радарные системы”, “высокоточное оружие”, “спецхимия”, “боеприпасы”, “авиаремонт”.

“Остается костяк, тот, который будет в дальнейшем составлять основу государственной оборонной промышленности. Это где-то 60-65 предприятий, которые будут разделены на холдинговые компании по направлениям. Все эти предприятия подлежат корпоратизации. Все. С сохранением 100% государством”, – подчеркнул министр.

Он добавил, что в таких холдинговых компаниях будут наблюдательные советы. Директора предприятий не будут подчиняться министру, а “будут иметь дело со своими холдинговыми компаниями по направлениям”.