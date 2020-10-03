Президент США Дональд Трамп опубликовал первое видео после того, как стало известно о его заражении коронавирусом.

Видео Трамп записал в президентском кабинете военного госпиталя имени Уолтера Рида.

Трамп подтвердил, что его госпитализировали.

Он поблагодарил за поддержку и переживания о его состоянии здоровья.

“Думаю, что со мной все хорошо, но в этом надо убедиться”, – сказал Трамп.

Также он сообщил, что первая леди Мелания чувствует себя хорошо.

“Я никогда не забуду вашей поддержки”, – резюмировал Трамп.

Ранее телеканал CNN сообщил, что все события с участием Трампа, запланированные на ближайшее время, будут отложены или проведены в онлайн-формате.