Видео Трамп записал в президентском кабинете военного госпиталя имени Уолтера Рида.
Трамп подтвердил, что его госпитализировали.
Он поблагодарил за поддержку и переживания о его состоянии здоровья.
“Думаю, что со мной все хорошо, но в этом надо убедиться”, – сказал Трамп.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020
Также он сообщил, что первая леди Мелания чувствует себя хорошо.
“Я никогда не забуду вашей поддержки”, – резюмировал Трамп.
Ранее телеканал CNN сообщил, что все события с участием Трампа, запланированные на ближайшее время, будут отложены или проведены в онлайн-формате.
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