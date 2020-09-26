Соответствующие изменения внесены в текст статьи, опубликованной на официальных сайтах Европейской службы внешних связей и Представительства ЕС в Украине.
Статья под названием “Украина должна продолжать реформы” была опубликована на днях. В ней Боррель рассказал об итогах своего первого официального визита в Украину и встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Среди прочего он раскритиковал замедление реформ в Украине, дав понять, что от их проведения и усиления борьбы с коррупцией зависит дальнейшая поддержка Евросоюза.
Среди прочего, прозвучала фраза: “Должно быть сделано много работы вместе, чтобы полностью воспользоваться преимуществами сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Как я уже сказал президенту (Владимиру Зеленскому, – ред.), ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом; лучший способ поддержать Украину для нас – это помочь в реформировании страны. Но только украинцы собственноручно могут воплотить эти реформы. Лучшим способом стабилизировать наш регион соседства является стабильная, богатая и демократическая Украина”.
По состоянию на 25 сентября фраза о том, что “ЕС – не банкомат” присутствовала в статье. Сегодня же она исчезла.
Теперь указанный абзац выглядит так: “Должно быть сделано много работы вместе, чтобы полностью воспользоваться преимуществами сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Лучший способ поддержать Украину для нас – это помочь в реформировании страны. Но только украинцы собственноручно могут воплотить эти реформы. Лучшим способом стабилизировать наш регион соседства является стабильная, богатая и демократическая Украина”.
Таким образом, из статьи убрали слова: “Как я уже сказал президенту (Владимиру Зеленскому, – ред.), ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом”.
В то же время первоначальный вариант сохранился в кеше Google.
- Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов предоставить Украине помощь в размере 1,2 млрд евро для борьбы с COVID-кризисом при определенных условиях. Так, Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и также выполнить все требования, касающиеся усиления верховенства права”.
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