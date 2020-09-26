Из статьи верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, посвященной итогам визита в Украину, исчезла фраза, что "Евросоюз – не банкомат".

Соответствующие изменения внесены в текст статьи, опубликованной на официальных сайтах Европейской службы внешних связей и Представительства ЕС в Украине.

Статья под названием “Украина должна продолжать реформы” была опубликована на днях. В ней Боррель рассказал об итогах своего первого официального визита в Украину и встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Среди прочего он раскритиковал замедление реформ в Украине, дав понять, что от их проведения и усиления борьбы с коррупцией зависит дальнейшая поддержка Евросоюза.

Среди прочего, прозвучала фраза: “Должно быть сделано много работы вместе, чтобы полностью воспользоваться преимуществами сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Как я уже сказал президенту (Владимиру Зеленскому, – ред.), ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом; лучший способ поддержать Украину для нас – это помочь в реформировании страны. Но только украинцы собственноручно могут воплотить эти реформы. Лучшим способом стабилизировать наш регион соседства является стабильная, богатая и демократическая Украина”.

По состоянию на 25 сентября фраза о том, что “ЕС – не банкомат” присутствовала в статье. Сегодня же она исчезла.

Теперь указанный абзац выглядит так: “Должно быть сделано много работы вместе, чтобы полностью воспользоваться преимуществами сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Лучший способ поддержать Украину для нас – это помочь в реформировании страны. Но только украинцы собственноручно могут воплотить эти реформы. Лучшим способом стабилизировать наш регион соседства является стабильная, богатая и демократическая Украина”.

Таким образом, из статьи убрали слова: “Как я уже сказал президенту (Владимиру Зеленскому, – ред.), ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом”.

В то же время первоначальный вариант сохранился в кеше Google.