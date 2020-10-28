Об этом сообщают #Буквы.
На днях общественная деятельница из Славянска (Донецкая область) Рита Мазанкова выложила в соцсети видео, на котором снято, как она попросила одного из пассажиров маршрутки надеть маску. Это возмутило как этого пассажира, так других.
В частности, одна из пассажирок начала ругаться на Мазанкову из-за того, что она не должна делать замечания, а затем и потому, что девушка общается на украинском языке. В свою очередь мужчина начал угрожать применением силы.
Впоследствии пользователи соцсетей идентифицировали лиц, присутствующих на видео. Женщина, которая была возмущена замечанием относительно маски и украинским языком, оказалась кандидатом в депутаты Славянского городского совета от партии “Наш край” Валентиной Павловой.
Валентина Павлова, согласно сообщениям партии и ее декларации кандидата в депутаты, сейчас находится на пенсии. В прошлом — воспитательница в детском саду и бухгалтер.
Сама кандидат и партия “Наш край” пока не комментировали участие Павловой на видео и ее поведение.
- Ранее сообщалось, что ексмер Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в сепаратизме, баллотируется на пост городского головы.