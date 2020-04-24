ЛОШАТКО-ПРЖЕВАЛЕЦЬ ЗІ ЗГАРИЩА

ЛОШАТКО-ПРЖЕВАЛЕЦЬ ЗІ ЗГАРИЩА

Ми не знаємо, де поділась мама-кобила цієї маленької конячки Пржевальського, але лісники побачили, як лоша саме бродить біля одного зі згарищ зони відчуження. Можливо, чимось наляканий табун не помітив, як загубив маля…Шукай тепер вітер в полі.

Як би там не було, а крихітку- пржевальця потрібно було терміново рятувати. Тому лісники повідомили про знайду співробітникам Чорнобильського заповідника.

І тут виникло відразу кілька важливих задач:

– знайти місце, де про лоша зможуть професійно піклуватися;

– оформити тварині умовний пропуск через контрольно-пропускний пункт;

– відшукати волонтерів, які змогли б доставити малюка до вибраного притулку.

Оскільки лоша почувало себе не дуже добре (не дивно, його вік – щонайбільше два тижні!), вирішувати все потрібно було максимально оперативно. Що й було зроблено.

Коника Пржевальського (насправді, це – самочка) погодився прихистити в себе Приют для диких животных при кінноспортивному клубі «Магнат» (Конно-спортивный Клуб “Магнат”) , що під Києвом. Його професійні ветеринари знають, що може знадобитись такому маляті й нададуть йому необхідну допомогу.

Злагоджено спрацювали й співробітники режимних служб Заповідника та ДАЗВу. Дякуючи їм, лоша швидко й без перешкод перевезли через КПП. А там вже його забрали волонтери-зоозахисники, які саме нещодавно прибули сюди, аби при можливості допомогти тваринам Заповідника. Ось і допомогли…

Відучора маленький пржевалець вже освоюється в новому домі. Спеціалісти «Приюту…» помітили в нього опіки від блукання згарищем. Ще в нього виявились коліки… Тобто, лошатку доведеться поправляти здоров’я з новими батьками.

Сподіваємось, у нього все буде добре.

#Чорнобильськийзаповідник

#chornobyl_reserve

#Чернобыльскийзаповедник

Опубликовано Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник Вторник, 21 апреля 2020 г.