Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в апреле 2020 года во время активной фазы коронавируса похвастался, что COVID-19 находится под контролем власти, а не врачей.

Об этом сообщает CNN.

Возвращение страны от врачей

В интервью журналисту Бобу Вудворду 18 апреля Джаред Кушнер упорно рассказывал, как Трамп пренебрегает данным развития эпидемии коронавируса в Америке. По словам зятя президента, Трамп “возвращает страну от врачей”.

Кушнер в апреле отметил, что США переходят “фазу паники и боли” и входят в “фазу возвращения”.

“Это не означает, что боли не останется и некоторое время не будет. Сейчас мы изложили правила, чтобы вернуться к работе. Сейчас за это Трамп отвечает, а не врачи”, – сказал Кушнер.

То есть зять президента дал четко понять, что Трамп работает над политической стратегией, а не следует указаниям врачей и ученых.

К слову, в это время в США ежедневно фиксировали более 30 тысяч новых случаев коронавируса. Ежедневно умирало более 2 тысяч американцев.

Трамп, по словам Кушнера, уверен, что эксперты в области здравоохранения предлагают ошибочную стратегию выхода страны из эпидемии. Однако он имеет свою стратегию, которую активно рекламировал его зять.

Однако в октябре 2020 года стало очевидно, что стратегия Трампа не сработала. 11 штатов сообщили о высоком показателе новых смертей с момента начала пандемии. И хотя исследователи пытаются создать вакцину, она станет широко доступной через несколько месяцев.

Психология рынка

Также Кушнер оговорился, что разработка стратегии против коронавируса возлагается на губернаторов штатов. Сам же Трамп занимался разработкой политической и экономической стратегии. Это позволило президенту в случае провала переложить ответственность на других должностных лиц.

8 мая в интервью Вудворду Кушнер отметил, что Трамп занимается экономической стимуляцией. Кушнер называл это заботой о “психологии рынка”. По его словам, Трамп делает все для того, чтобы люди не лишились работы в случае худшего сценария.

“Чрезмерно самоуверенные идиоты”

В ходе беседы с журналистом зять Трампа открыто демонстрирует пренебрежение к Республиканской партии и активистам, которые ей помогают.

Также Кушнер назвал должностных лиц администрации и советников, которые разочаровали Трампа за его срок “чрезмерно самоуверенными идиотами”.

“Самые опасные люди вокруг президента – чрезмерно самоуверенные идиоты”, – сказал он.

Также Кушнер добавил, что Трамп заменил их “более вдумчивыми людьми, которые знают свое место”.

Вудворд написал, что Кушнер, вероятно, имел в виду бывших членов кабинета и советников Джеймса Мэттиса, Рекса Тиллерсона и Гэри Кона. Однако в сентябрьском интервью NBC зять Трампа отметил, что журналист “неправильно его понял”, а также отрицал, что озвучивал фразу о “чрезмерно самоуверенных идиотах”.