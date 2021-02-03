Об этом сообщают #Буквы.
В эфирных сетках большинства крупных провайдеров и эфирного цифрового телевидения телеканалы уже недоступны.
Напомним, Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми ООО с ограниченной ответственностью.
В частности, санкции введены против пяти региональных телеканалов, вещающих под логотипом “112 Украина” ( “Новый формат”, “Ариадна ТВ”, “ТВ Выбор”, “Партнер ТВ” и “Лидер ТВ”) телерадиокомпании “112-ТВ”; “Новости 24 часа”, что вещает под логотипом “NEWSONE”, “Новые коммуникации”, что вещает под логотипом ZIK.
- Как известно, в 2019 году бывший народный депутат Украины Тарас Козак (фракция партии “Оппозиционный блок”), владелец телеканалов “112 Украина” и NewsOne, стал владельцем телеканала ZIK. Козак является соратником главы политсовета партии “Оппозиционная платформа – За життя”, однако Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не смог доказать связь Виктора Медведчука с покупкой телеканалов.