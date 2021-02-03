Телеканалы ZIK и "112 Украина" прекратили свое вещание. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против них.

Об этом сообщают #Буквы.

В эфирных сетках большинства крупных провайдеров и эфирного цифрового телевидения телеканалы уже недоступны.

Напомним, Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми ООО с ограниченной ответственностью.

В частности, санкции введены против пяти региональных телеканалов, вещающих под логотипом “112 Украина” ( “Новый формат”, “Ариадна ТВ”, “ТВ Выбор”, “Партнер ТВ” и “Лидер ТВ”) телерадиокомпании “112-ТВ”; “Новости 24 часа”, что вещает под логотипом “NEWSONE”, “Новые коммуникации”, что вещает под логотипом ZIK.