Зимбабве опередила Украину: в африканской стране стартовала вакцинация от COVID-19

Об этом сообщает агентство AP.
В понедельник Зимбабве получила 200 тыс. доз Sinopharm как пожертвования правительства Китая.
Сегодня в стране стартовала вакцинация. В первую очередь будут прививать людей старше 60 лет и госслужащих.
Вице-президент Константино Чивенга первым в стране сделал прививку, пытаясь заверить общественность в безопасности.
Фото: АР
Ожидается, что еще 600 тыс. доз Sinopharm поступят в начале следующего месяца. Южноафриканская страна также рассчитывает получить другие вакцины из Великобритании, Индии и России.
Предполагается, что на первом этапе вакцинации прививки получат 60% населения страны. Согласно плану вакцинации министерства здравоохранения, конечная цель Зимбабве – сделать прививку 10 миллионам из примерно 15 миллионов населения.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.
- В этом же месяце Украина должна получить 117 доз м-РНК вакцини от Pfizer-BioNTech американского производства. Ее эффективность составляет 95%.
- Ранее Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Более половины украинцев не готовы прививаться от коронавируса COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 14-16 января 2021 года.