Covid-19 Украина

обновлено 19.02.2021 в 00:02

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Зимбабве опередила Украину: в африканской стране стартовала вакцинация от COVID-19

Сегодня, 18 февраля, в Зимбабве начали кампанию вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.

Пятница, 19 февраля 2021, 00:31

Об этом сообщает агентство AP.

В понедельник Зимбабве получила 200 тыс. доз Sinopharm как пожертвования правительства Китая.

Сегодня в стране стартовала вакцинация. В первую очередь будут прививать людей старше 60 лет и госслужащих.

Вице-президент Константино Чивенга первым в стране сделал прививку, пытаясь заверить общественность в безопасности.

Фото: АР

Ожидается, что еще 600 тыс. доз Sinopharm поступят в начале следующего месяца. Южноафриканская страна также рассчитывает получить другие вакцины из Великобритании, Индии и России.

Предполагается, что на первом этапе вакцинации прививки получат 60% населения страны. Согласно плану вакцинации министерства здравоохранения, конечная цель Зимбабве – сделать прививку 10 миллионам из примерно 15 миллионов населения.

Теги: вакцина против коронавируса, вакцина, видео, Зимбабве, Коронавирус

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