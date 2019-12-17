В декабре в столице Украины был побит температурный рекорд 2017 года. Середина текущего декабря выдалася на 0,5 °С теплее.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории.

По данным метеостанции обсерватории, среднесуточная температура в середине декабря была +6,6 °С. Этот показатель на 0,5 °С выше прошлого температурного рекорда, установленного в 2017 году.

“Середина декабря в столице началась с температурного рекорда. … Среднесуточная температур 16 декабря составила +6,6 °С, что на 0,5 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года”, — говорится в сообщении.

По климатической нормой региона такое значение соответствует концу октября.