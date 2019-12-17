По данным метеостанции обсерватории, среднесуточная температура в середине декабря была +6,6 °С. Этот показатель на 0,5 °С выше прошлого температурного рекорда, установленного в 2017 году.
“Середина декабря в столице началась с температурного рекорда. … Среднесуточная температур 16 декабря составила +6,6 °С, что на 0,5 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года”, — говорится в сообщении.
По климатической нормой региона такое значение соответствует концу октября.
- Как сообщалось ранее, в середине октября в столице Украины был побит температурный рекорд, который был установлен еще в позапрошлом веке.
- Накануне был ООН обнародовали доклад Всемирной метеорологической организации (WMO), согласно которому текущее десятилетие на нашей планете может стать самым жарким за всю историю наблюдений.