Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

“Ми поважаємо його рішення і висловлюэмо нашу вдячність за його професіоналізм, відданість справі й пристрасть протягом усіх цих років, а також за те, що його фігура уособлює «Реал Мадрид»”, – йдеться у заяві клубу.

Зідан очолював “Реал” з 2016 по 2018 роки та з 2019 року по 2021. Сезон 2020-2021 мадридський клуб завершив без трофеїв, хоча і дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів і зайняв друге місце в Ла Лізі.

Найближчим часом Зідан зробить публічну заяву про те, що йде разом з президентом клубу Флорентіно Пересом.

Серед наступників Зідана називають Рауля Гонсалеса Бланко й італійця Массіміліано Аллегрі.