Перелік опубліковано на сайті міністерства.
У п’ятницю, 28 травня, список було оновлено. У ньому з’явилися ще семеро осіб, зокрема, акторка, народна артистка РФ Віра Алентова (зірка стрічки “Москва сльозам не вірить”).
Алентова гастролювала та брала участь у пропагандистських заходах на території незаконного окупованого Росією Криму. Зокрема, була учасницею молодіжного освітнього форуму “Таврида”, що відбувається на півострові.
Крім неї до списку потрапили:
- Євген Александров;
- джазовий піаніст і композитор, народний артист РФ Ігор Бриль;
- засновник кінокомпанії “Таврида Фільм” Одісей Піпія;
- Денис Каганець;
- джазмен Яков Окунь:
- співачка Ельвіра Тугушева (псевдонім Elvira T.)
Нагадаємо, Перелік осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України також відомий як “чорний список Мінкульту” створюється міністерством на підставі звернень СБУ, РНБО чи Нацради з питань ТБ та радіо з 2015 року.
Перші 14 осіб потрапили до цього списку 8 серпня 2015 року. Тепер таких налічується 199. Щодо осіб з цього переліку діють певні обмеження. Законом “Про кінематографію” передбачено, що Держкіно відмовляє у видачі державного посвідчення або припиняє дію вже виданого посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, коли одним з учасників такого фільму є фізична особа, охоплена зазначеним переліком.
- 20 травня Міністерство культури та інформаційної політики України внесло трьох російських акторів до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.
- Перед тим у квітні перелік поповнило ім’я російського репера та музиканта Алішера Валєєва (Моргенштерна).