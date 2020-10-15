Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

“Хочу сказать, что я очень рад тому факту, что снова буду в “Динамо”! Я провёл здесь яркие годы игровой карьеры, надеюсь провести и яркие годы тренерской. Начинаю её в штабе Сандро Шварца. Мы вместе играли три года и могу сказать, что человеческие качества у Сандро на высоте. В “Динамо” начинается новый крайне интересный этап, частью которого буду и я”, – сказал футболист.

Воронин играл за московское “Динамо” в 2010-2014 годах. Также он выступал за английский “Ливерпуль” и немецкие “Байер” и “Герту”. Также он сыграл 74 матча и забил восемь голов за сборную Украины.