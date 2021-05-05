Актори Домінік Монаган та Біллі Бойд, відомі за ролями гобітів Меррі і Піппіна у "Володарі перснів", запустять подкаст.

Про це інформує інтернет-журнал про телебачення та кіно Deadline.

Подкаст називатиметься “The Friendship Onion”. У ньому актори розкажуть про зйомки культової трилогії “Володар перснів”, ексклюзивні історії зі зйомок, а також, можливо, запросять когось зі своїх зіркових колег.

Крім того, будуть обговорюватися останні досягнення поп-культури та перевірятися знання шанувальників трилогії.

Перший епізод шоу вийде 18 травня. Випуски виходитимуть щотижня на Spotify та інших платформах для подкастів, в тому числі на YouTube.

“Приєднуйтеся до своїх улюблених гобітів, друзів та співавторів, Біллі Бойда та Домініка Монагана, у той час як вони пригадуватимуть часи своїх зйомок у “Володарі перснів”, – йдеться в синопсисі подкасту.

Глядачам обіцяють “інтерв’ю з акторами та знімальною групою, занурення в життя за лаштунками і відповіді на численні запитання фанатів”.

Як відомо, кінотрилогія “Володар перснів” (“The Lord of the Rings”) – знята режисером Пітером Джексоном серія з трьох пов’язаних єдиним сюжетом кінофільмів, що є екранізацію роману Дж. Р. Р. Толкіна “Володар перснів”.

У трилогію входять фільми: “Володар перснів: Братерство персня” (2001), “Володар перснів: Дві вежі” (2002), “Володар перснів: Повернення короля” (2003).

Відтак, цього року виповнюється рівно 20 років з моменту виходу першої частини трилогії.