Про це інформує інтернет-журнал про телебачення та кіно Deadline.
Подкаст називатиметься “The Friendship Onion”. У ньому актори розкажуть про зйомки культової трилогії “Володар перснів”, ексклюзивні історії зі зйомок, а також, можливо, запросять когось зі своїх зіркових колег.
Крім того, будуть обговорюватися останні досягнення поп-культури та перевірятися знання шанувальників трилогії.
Перший епізод шоу вийде 18 травня. Випуски виходитимуть щотижня на Spotify та інших платформах для подкастів, в тому числі на YouTube.
“Приєднуйтеся до своїх улюблених гобітів, друзів та співавторів, Біллі Бойда та Домініка Монагана, у той час як вони пригадуватимуть часи своїх зйомок у “Володарі перснів”, – йдеться в синопсисі подкасту.
Глядачам обіцяють “інтерв’ю з акторами та знімальною групою, занурення в життя за лаштунками і відповіді на численні запитання фанатів”.
Як відомо, кінотрилогія “Володар перснів” (“The Lord of the Rings”) – знята режисером Пітером Джексоном серія з трьох пов’язаних єдиним сюжетом кінофільмів, що є екранізацію роману Дж. Р. Р. Толкіна “Володар перснів”.
У трилогію входять фільми: “Володар перснів: Братерство персня” (2001), “Володар перснів: Дві вежі” (2002), “Володар перснів: Повернення короля” (2003).
Відтак, цього року виповнюється рівно 20 років з моменту виходу першої частини трилогії.
- Раніше повідомлялося, що перший сезон фентезі-серіалу, заснованого на книгах Джона Толкієна “Володар перснів”, обійдеться американській компанії Amazon Studios в $465 млн.
- Два актори Елайджа Вуд і Деніел Редкліфф знялися для обкладинки журналу Empire, присвяченого 20-річчю “Гаррі Поттера” і “Володаря перснів”.