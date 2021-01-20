В Полтавской области суд вынес приговоры 13 активным участникам массовых беспорядков, произошедших в Новых Санжарах в феврале 2020 года. Стычки тогда возникли из-за прибытия эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.

Об этом проинформировали в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Так, пятеро из 13 фигурантов, от действий которых пострадали сотрудники полиции, были приговорены к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания реального наказания с испытательным сроком в год.

“При принятии решения суд учел возможность исправления осужденных без отбывания наказания”, – отметили в полиции.

Еще четырех участников беспорядков, которых суд признал виновными в блокировании транспортных средств, и двух человек, причастных к хулиганским действиям, обязали уплатить штрафы.

Суд также освободил от уголовной ответственности двух фигурантов, которые “впервые совершили уголовное преступление и перестали быть общественно опасными”. Тем самым суд удовлетворил ходатайство процессуального руководства и органов предварительного расследования.

Что произошло в Новых Санжарах

В феврале 2020 года из охваченного коронавирусом китайского Уханя были эвакуированы граждане Украины и иностранцы.

В Украину прибыли в целом 94 человека, из которых 22 – члены экипажа и сопровождающего медицинского персонала. Среди пассажиров, которых направили на обсервацию, были 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

20 февраля они прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области для прохождения 14-дневной обсервации.

Автобусы с эвакуированными заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.

В результате беспорядков за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих. Были открыты восемь уголовных производств.