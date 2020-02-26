Об этом сообщает CNN.

Трехнедельные съемки должны были пройти в Венеции (Италия). Однако в стране недавно произошел всплеск заболеваемости коронавирусом. Эпицентр вспышки находится в северной Италии, и число подтвержденных случаев заболевания, как ожидается, достигнет не менее 229.

“Из-за осторожности в отношении безопасности и благополучия наших актеров и съемочной группы, а также усилий местного венецианского правительства, направленных на то, чтобы остановить публичные собрания из-за угрозы распространения коронавируса, мы меняем производственный план“, – заявили в студии Paramount, которая занимается производством фильма.

Отметим, что действие фильма будет происходить после событий, рассказанных в фильме “Миссия невыполнима: Последствия“. В главных ролях снимутся Том Круз и Ребекка Фергюсон. Премьера фильма намечена на 23 июля 2021 года.