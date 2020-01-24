Съемки сериала по киноэпопеи "Звездные войны" про Оби-Вана Кеноби временно отложили.

Об этом пишет Vanity Fair.

Отмечается, что руководство Lucasfilm и Кэтлин Кеннеди недовольно нынешним сценарием — поэтому тексты эпизодов планируют переписать.

При этом режиссер Дебора Чау остался в проекте, а исполнитель главной роли Юэн Макгрегор по-прежнему планирует сниматься в ленте.

Ожидается, что задержка продлится не более нескольких месяцев.

Сериал про Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором в главной роли покажет, какую жизнь вёл этот персонаж после третьего эпизода киносаги. Дата выхода шоу на данный момент неизвестна.