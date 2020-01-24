Об этом пишет Vanity Fair.
Отмечается, что руководство Lucasfilm и Кэтлин Кеннеди недовольно нынешним сценарием — поэтому тексты эпизодов планируют переписать.
При этом режиссер Дебора Чау остался в проекте, а исполнитель главной роли Юэн Макгрегор по-прежнему планирует сниматься в ленте.
Ожидается, что задержка продлится не более нескольких месяцев.
Сериал про Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором в главной роли покажет, какую жизнь вёл этот персонаж после третьего эпизода киносаги. Дата выхода шоу на данный момент неизвестна.
- Ранее студия Disney представила первый трейлер сериала “Мандалорец” (The Mandalorian), снятого по вселенной “Звездных войн”.