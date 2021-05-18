Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
За даними гідрометцентру, до кінця 18 травня дощ в Україні досягне значного рівня, тому було оголошено жовтий рівень небезпечності. Також синоптики прогнозують грози, а місцями град та шквали вітру до 20 метрів на секунду.
Сильний вітер очікується і завтра, 19 травня, у південних та східних областях країни.
Жовтий рівень небезпеки оголошують тоді, коли явища погоди створюють певні незручності для населення та функціонування господарського комплексу країни. Такі погодні умови вважаються потенційно небезпечними.
- Сьогодні, 18 травня, по всій території України прогнозуються дощі з грозами. Температура повітря коливатиметься від +14 °C до +24 °C.