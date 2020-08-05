Об этом сообщили в прокуратуре Киева. В среду, 5 августа, Печерский районный суд удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который захватил отделение банка в Киеве, безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. Накануне ему было сообщено о подозрении в совершении террористического акта (т.е. угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечения внимания общественности к определенным взглядам).

Как известно, 3 августа около 12:20 в помещение “Универсал банка”, расположенного в бизнес-центре “Леонардо” на ул. Богдана Хмельницкого в Киеве, зашел мужчина с сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка. Работники банка вышли из помещения, внутри оставался только руководитель отделения.

Около 15:00 в ходе спецоперации правоохранители задержали злоумышленника в помещении банка. В результате происшествия никто не пострадал.