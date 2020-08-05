Об этом сообщили в прокуратуре Киева.
В среду, 5 августа, Печерский районный суд удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который захватил отделение банка в Киеве, безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.
Накануне ему было сообщено о подозрении в совершении террористического акта (т.е. угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечения внимания общественности к определенным взглядам).
Как известно, 3 августа около 12:20 в помещение “Универсал банка”, расположенного в бизнес-центре “Леонардо” на ул. Богдана Хмельницкого в Киеве, зашел мужчина с сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка. Работники банка вышли из помещения, внутри оставался только руководитель отделения.
Около 15:00 в ходе спецоперации правоохранители задержали злоумышленника в помещении банка. В результате происшествия никто не пострадал.
- В СБУ сообщили, что злоумышленник, угрожавший взрывом в киевском отделении №12 ПАО “Универсал банк”, – это Каримов Сухроб Рахматович, гражданин Узбекистана. Он сообщил журналистам, что является резидентом Украины, а также, что он “Святой дух”.
- В здании столичного бизнес-центра “Леонардо”, который злоумышленник угрожал взорвать, не была проведена полная эвакуация граждан.