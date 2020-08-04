Правоохранители сообщили о подозрении Сухробу Каримову, который накануне захватил отделение "Универсал банка" в центре Киева. Его подозревают в совершении теракта.

Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Киева.

“Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечения внимания общественности к определенным его взглядам (ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины)”, – отмечается в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании Каримову меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд столицы.

Следствие устанавливает мотивы совершения преступления.

Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Как известно, 3 августа около 12:20 в помещение “Универсал банка”, расположенного в бизнес-центре “Леонардо” на ул. Богдана Хмельницкого, зашел мужчина с сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка.

Работники банка вышли из помещения, внутри оставался руководитель отделения.

Около 15:00 в ходе спецоперации правоохранители задержали злоумышленника в помещении банка. В результате происшествия никто не пострадал.

В спецоперации принимали участие сотрудники полиции, а также силовики СБУ и военнослужащие Национальной гвардии.