Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Киева.
“Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечения внимания общественности к определенным его взглядам (ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины)”, – отмечается в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании Каримову меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд столицы.
Следствие устанавливает мотивы совершения преступления.
Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
Как известно, 3 августа около 12:20 в помещение “Универсал банка”, расположенного в бизнес-центре “Леонардо” на ул. Богдана Хмельницкого, зашел мужчина с сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка.
Работники банка вышли из помещения, внутри оставался руководитель отделения.
Около 15:00 в ходе спецоперации правоохранители задержали злоумышленника в помещении банка. В результате происшествия никто не пострадал.
В спецоперации принимали участие сотрудники полиции, а также силовики СБУ и военнослужащие Национальной гвардии.
- Злоумышленник, угрожавший взрывом в киевском отделении №12 ПАО “Универсал банк”, – это Каримов Сухроб Рахматович, гражданин Узбекистана. Он сообщил журналистам, что является резидентом Украины, а также, что он “Святой дух”.
- В здании столичного бизнес-центра “Леонардо”, который злоумышленник угрожал взорвать, не была проведена полная эвакуация граждан.