Об этом сообщает государственное информагентство “Укринформ“.

Как указано на сайте КСУ, сегодня, 27 октября, Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании приняла решение по делу о возможном несоответствия Конституции Украины отдельных положений законов Украины “О предотвращении коррупции”, “О прокуратуре”, “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”, “О Государственном бюро расследований”, “О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений”, Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины.

По информации источника агентства “Укринформ”, Большая палата КСУ признал неконституционной статью 366-1 УК.

“Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса и контрольные полномочия НАПК”, — сказал источник.

В то же время источник отметил, что обязательства декларировать имущество суд признал конституционным.

С требованием признать статью УК в суд обратились 47 народных депутатов. Инициаторами обращения являются народные депутаты от “Оппозиционного платформы — За життя” Олег Волошин и Григорий Мамка.