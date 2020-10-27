Об этом сообщает государственное информагентство “Укринформ“.
Как указано на сайте КСУ, сегодня, 27 октября, Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании приняла решение по делу о возможном несоответствия Конституции Украины отдельных положений законов Украины “О предотвращении коррупции”, “О прокуратуре”, “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”, “О Государственном бюро расследований”, “О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений”, Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины.
По информации источника агентства “Укринформ”, Большая палата КСУ признал неконституционной статью 366-1 УК.
“Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса и контрольные полномочия НАПК”, — сказал источник.
В то же время источник отметил, что обязательства декларировать имущество суд признал конституционным.
С требованием признать статью УК в суд обратились 47 народных депутатов. Инициаторами обращения являются народные депутаты от “Оппозиционного платформы — За життя” Олег Волошин и Григорий Мамка.
- Напомним, статья 366-1 УК появилась в 2014 году, в 2016 году в нее дважды были внесены изменения. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа на сумму от 42 до 51 тысячи гривен (или общественные работы/лишение свободы на срок до 3 лет) за предоставление лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, недостоверных сведений в декларацию или умышленное ее непредставление.