Организация Объединенных Наций (ООН) в своем новом отчете отмечает, что к 2030 году изменения климата будут стоить миру около 20 млрд долларов ежегодно.

Об этом говорится на сайте ООН.

За последние 50 лет более 11 000 стихийных бедствий были связаны с погодой, изменениями климата и так далее. В результате чего 2 миллиона человек погибло, а экономический ущерб составил 3,6 триллиона долларов США. Согласно новому межведомственному отчету ООН, в то время как среднее количество смертей, зарегистрированных для каждого бедствия, снизилось на треть за этот период, количество самих бедствий увеличилось в пять раз, а экономические потери увеличились в семь раз.

Экстремальные погодные и климатические явления стали более частыми, интенсивными и серьезными в результате изменения климата. При этом каждый третий человек не имеет достаточного доступа к системам оповещения о стихие.

В 2018 году во всем мире около 108 миллионов человек нуждались в гуманитарной помощи из-за стихийных бедствий: штормов, наводнений, засух и лесных пожаров. По оценкам, к 2030 году это число может увеличиться почти на 50% при затратах около 20 миллиардов долларов в год.

В отчете, подготовленном 16-ю международными агентствами и финансовыми учреждениями, определяется, где и как правительства могут инвестировать в эффективные системы раннего предупреждения об опасностях. В нем подчеркивается необходимость перехода к такому виду прогнозирования: не “какой будет погода”, а “что погода может сделать”, чтобы люди могли заранее действовать на основе предупреждений.

“Системы раннего предупреждения (EWS) являются предпосылкой для эффективного снижения риска бедствий и адаптации к изменению климата. Быть готовым и иметь возможность реагировать в нужное время и в нужном месте может спасти множество жизней”, – сказал Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) профессор Петтери Таалас.

“Несмотря на то, что COVID-19 вызвал крупный международный кризис в области здравоохранения и экономики, на восстановление которого потребуются годы, важно помнить, что изменение климата будет продолжать представлять постоянную и растущую угрозу для жизни людей, экосистем, экономики и общества на века”, – сказал он.