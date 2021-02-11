Насыщенное опытом, инсайтами и советами событие в сфере трансформации украинского общества - Форум по коммуникациям для социальных и поведенческих изменений SHKALA 2021 - собрал в одном онлайн-пространстве более 40 международных и украинских экспертов и более 2000 "агентов сознательных перемен".

“Необходима поддержка организаций гражданского общества, помощь в адаптации к новым реалиям, – актуализацией этой темы открыла Форум руководитель программы по поддержке гражданского общества Представительства ЕС в Украине Синзиана Пояна.— Людям нужно быть вместе, чтобы менять общество, потому что только вместе мы пройдем кризисные моменты и сможем превратить их в возможности перехода к лучшим практикам”. “Люди не любят меняться, – констатировал Роланд Ковач, директор Программы содействия общественной активности “Присоединяйся!” (USAID / ENGAGE), – так должны начинать с себя и не только говорить, но и действовать”.

Коммуникации для социальных и поведенческих изменений

Общение с разными аудиториями – этому на Форуме было уделено особое внимание. Анастасия Нуржинская, експертка по коммуникациям для социальных и поведенческих изменений, руководитель отдела коммуникаций для развития UNICEF Ghana, подняла тему коммуникаций с нерешительной аудиторией. Она предложила в “ковидной” коммуникации обращаться к возможности защитить других и чувство принадлежности, также сработает авторитет, например, медики в коммуникации, и обращение к общественным нормам. С запугиванием надо быть осторожным, потому что оно срабатывает как наркотик: каждый раз надо пугать сильнее, что дойдет до паники. Штрафы также работают плохо, лучшее решение – мотивировать и упрощать процедуру вакцинации.

Упрощать процедуру вакцинации и не запугивать, а вдохновлять – об этом говорили на панельной дискуссии под модераторством Евгения Глибовицкого, основателя экспертной компании pro.mova. Как коммуницировать вакцинацию для эффективности процесса – поиски ответа на этот вопрос был составной специальной темы Форума “Коммуникации в эпоху пандемии”. Екатерина Булавинова, медицинский експерт ЮНИСЕФ Украины, отметила, что “пандемийна” коммуникация украинского правительства была преимущественно о цифрах, и мало говорила людям, что нужно делать, чтобы не умереть. Екатерина напомнила, что только 40-50% медицинских работников хочет вакцинироваться, а по графику – это первая группа на вакцинацию. После них пойдет группа риска – люди старшего возраста, у которых не развита привычка вакцинироваться. И обратила внимание на такую ​​группу как бизнесмены: те, кто больше и скорее хотят вакцинироваться. Евгений Глибовицкий продолжил тезис вопросом, почему не использовать ресурсы группы общества, которая готова платить непропорционально много, чтобы обеспечить ресурсом другие группы. Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии, поддержал эту мысль и обратил внимание, что нужно сфокусироваться на организации процесса вакцинации, и все делать как можно проще – например, взяв технологию выборов. Виталий Руденький, руководитель направления “Leading in Complex World” Института лидерства и управления УКУ, поддержал идею упрощения и заметил, что группы, которые не хотят вакцинироваться, хорошо реагируют на емпатичность. Эмпатия помогла бы процессу: показать в рекламе старушку, которая уже вакцинировалась и советует другим. Тимофей Брик, профессор и исследователь KSE, добавил, что позитив и поощрения работают лучше, чем негатив и страх. И поделился инсайтом, что доверие растет среди тех, кто вовлечен, поэтому вопрос – как сделать людей привлеченными, и этому может помочь децентрализация. Доктор Рори Галлахер, управляющий директор Behavioural Insights Team в Австралии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, рассказал о государственных коммуникациях во время пандемии и опыт Австралии.

О корнях социальных изменений специальный представитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев поговорил с Лоттой Сильвандер, главой представительства ЮНИСЕФ Украина. Госпожа Сильвандер отметила быструю реакцию украинского государства в марте 2020, а также вовлеченность власти в коммуникации по вакцинации. Она посоветовала украинцам вакцинироваться как можно скорее и способствовать тем, кому больше всего нужна помощь.

Контролируя инфодемию

Дезинформация о вакцинации – с этим вопросом уже 15 лет работает Ангус Томсон, старший советник по социально-поведенческих наукам в области иммунизации главного офиса UNICEF. Дезинформация подается в определенном формате, чтобы вызвать внимание, доверие, повторяться. Как следствие – антивакцинацийное поведение. Чтобы влиять на уровень дезинформации, надо исследовать социальные сети, причем на максимально локальных уровнях. К сожалению те, кто критикует вакцинацию, эффективнее влияют на людей, которые колеблются, чем те, кто за вакцинацию. Так что нужно исследовать, какие стратегии используют антивакцинаторы, помогать людям увидеть дезинформацию, позаботиться о направлении на корректные источники информации. Если существует недостаток необходимой информации – эти пробелы надо заполнять.

Потому лакуну заполнит дезинформация. Или, как минимум, слухи, – высказался Майкл Щур, основатель “Телевидение Торонто” на панельной дискуссии “Как выжить во времена инфодемии?”, которую модерировала Анна Суходольская, руководитель отдела социальных и поведенческих коммуникаций ЮНИСЕФ Украина. Выстраивать коммуникацию вперед, – вот решение, потому что если дать в вакуум информацию, слухи и дезинформация будут ослаблены контраргументами. Это информационная вакцинация. Андрей Кулаков, программный директор Internews Украины, назвал это работой по навязыванию собственной повестки дня, которая должна проводиться параллельно с работой по дезавуации дезинформации. Он предложил провести кампанию, чтобы люди поняли, что если съесть плохую информацию, то “будет плохо”, как от плохой пищи. Максим Скубенко, лидер и редактор проекту VoxCheck, заметил, что в Украине фейки ретранслируются на телевидении, от чего происходит безумная мультипликация, усиленная страхом и негативом.

Какой же должна быть государственная коммуникация по COVID-19 и вакцинации? На этот вопрос отвечала Маргарита Клещаева, партнерша коммуникационного агентства PlusОne. Експерт предложила людям у власти осознать, что существуют “менеджеры” и “политики” и больше переключаться на формат “менеджер”, ответственный лидер. Она подчеркнула важность системности в коммуникациях власти во время кризиса – одинаковые месседжи от всех институтов, единый штаб – и проактивной позиции. Екатерина Спивакова, директор Pleon Talan выдвинула идею интерактива в государственных коммуникациях, как способ повысить интерес к ним. Коммуницировать честно и откровенно, простым человеческим языком – вот ключ к государственным коммуникациям без манипуляций.

Евгений Глибовицкий поднял тему доверия: почему в одних странах граждане придерживаются государственных рекомендаций, а в других – нет. Он привел примеры ряд катастрофических событий ХХ века, что уменьшили количество активных людей в украинском обществе, и воплотились в две травмы: тоталитарную и колониальную. Сейчас в Украине больше 80-летних женщин, чем 18-летних девушек, уменьшаются рождаемость и количество работающих молодых людей, не растет продолжительность жизни. Украина находится глубоко в ценностях и культуре выживания и страдает от коллективной формы посттравматического синдрома, даже не осознавая этого. Действия государства накладываются на коллективную травму и усиливают скепсис.

Аналитика данных для эффективного социального влияния

Основной вопрос Форума по коммуникациям для социальных и поведенческих изменений SHKALA – как повысить эффективность коммуникации для изменений к лучшему в обществе. Спикеры Форума искали на него ответ начиная с понимания механизмов, как человек воспринимает и реагирует на информацию, и как это происходит в условиях пандемии.

Доктор Николаос Димитриадис, CEO TrizmaNeuro, рассказал, что главная эмоция, толкает нас на создание нового – не вдохновение, а фрустрация. Ранее процесс создания вакцины занимал 5-10 лет. Сейчас, под давлением нехватки времени, организации объединяются, чтобы решить проблему, и процесс сокращается. Это сила, скрытая в “темной стороне” вещей. Кризис ломает схему, заставляет мозг искать способ вернуться в состояние гомеостаза, искать новый баланс. Самое главное – не дать страху перерасти в беспокойство. Создавайте новые привычки и новые рутинные процессы, создавайте хорошее настроение, прибегайте к гедонизму, в конце концов найдите что-то мягкое и обнимите его, посоветовал эксперт.

Еще один специалист с нейромаркетинга, Екатерина Ильченко, руководящая партнерша нейромаркетингового агентства Neuro-knowledge, поделилась результатами исследования “карантинной рекламы”: она не мотивировала потребителей, а вызвала отчуждение. Потому настоящую мотивацию вызывает попадание в цель потребителя, например, в достижение определенного состояния. В государственных коммуникациях с пандемии много страха, но страх – сложная эмоция, нужно уметь с ней работать, понимать, в каких случаях применять положительный фрейм, а в каких – отрицательный. Страх с чувством контроля работает для актуализации проблемы, но мы хотим изменить поведение профилактически и на долгое время, то лучше использовать положительный фрейм: “Если это сделаешь то-то, то обнаружишь уважение и заботу о других”.

Елена Рыбий, старшый программный специалист Программы содействия общественной активности “Присоединяйся!» (USAID / ENGAGE) дала примеры информационных кампаний, основанных на данных и инсайтах: кампания, где показано, что коррупционер – это не что-то там, на высоком политическом уровне; кампания “Влепи за себя”, строившейся на исследовании молодежи и попытке рассказать просто о выборах.

Анализ целевой аудитории, работа с данными – вот что обязательно нужно в коммуникации общественных организаций, подчеркнул Айдер Халилов, старший программный менеджер Программы содействия общественной активности “Присоединяйся!” (USAID / ENGAGE). Из-за недофинансирования ОО часто не могут позволить себе комуникацийника, хотя коммуникация должна стать частью каждого члена ОО. Кроме этого ОО не всегда чувствуют, когда превращаются в офис по предоставлению услуг и прекращают советоваться со своей ЦА. Поэтому нужно обращаться к новым технологиям, которые позволят как минимум отслеживать фидбэк людей и помогут коммуницировать.

Виктор Гурский, исполнительный директор SocialBoost, считает, что ИТ-решения и технологии являются мультипликатором изменений, которые инициируют ГО, только надо научить их разговаривать на человеческом языке. Четыре ключевых принципов технологических проектов: Не создаем ничего без участия целевой аудитории; “Умные деньги”; масштабируемость; связи и люди.

Ирина Метньова, основательница и креативный директор Vandog Agency, напомнила, что формула успешной кампании – провести исследования, получить инсайт, разработать креатив и получить смену паттерна. Например, в кампании “Спасибо” агентство работали с инсайтом, что поддержка побеждает страх.

Продолжая тему инсайтов Сара Исаак, директор по стратегии и планирования Marketing for Change Co, сказала, если вы покажете аудитории фото горы мусора, пытаясь привлечь к сортировке, это воспримут как “Другие люди насорили, так и я могу так поступать”. Помните, что люди находятся в пространстве, переполненном информацией, а при развенчивании мифа, знайте, что за несколько недель люди уже не будут помнить ваших аргументов, однако будут помнить суть мифа. Лучше начните с желаемого поведения людей – покажите его! – и отматывайте назад, пытаясь понять.

Инсайтом, на котором удалось собрать $5 млн за 25 недель, поделилась Надежда Рокитянская, креативная директор агентства social impact коммуникаций plusone. В кейсе “Промприбор. Реновация” для привлечения инвесторов использовался такой инсайт – успешные украинцы, имеющие сбережения и потребность чувствовать причастность к изменениям в страны, не ищут необходимости заработать, а хотят быть частью сообщества. И было решено в коммуникации показать людей, которые уже поддерживают проект.

Адаптация к настоящему и ментальное здоровье

Чтобы адаптироваться к настоящему, эффективно действовать и коммуницировать, нужно осмыслить, какие трансформации происходят, и к каким последствиям могут привести. Пандемия, говорили эксперты на Форуме, спровоцировала рост психических расстройств: стресс, неопределенность, изолированность, страх потерять работу, психическое перегрузки медицинского персонала. Одним из худшим последствиям может оказаться отношение к людям с нарушением ментального здоровья, как к “лунатикам” или “психам”. Хотя каждый четвертый человек в мире имел хотя бы одно психическое расстройство в течение жизни – такие данные ВОЗ привела Наталья Ольберт-Синько, руководящая партнерша Be-it Health & Social Impact agency. Такие люди есть во всех сообществах: только с депрессивными расстройствами в Украине живут 2,8 млн человек. При этом в нашем обществе это – стигматизированная тема, и это надо менять. Сью Бейкер, глобальный директор агентства Time to Change, подчеркнула, что самое важное – это делиться своим психологическим состоянием, чтобы получить поддержку близких, и дала Украине совет провести масштабную коммуникационную кампанию с большим охватом. Коммуницируя с людьми с психическими расстройствами, важно, какими словами мы это делаем, – отметила Виктория Горбунова, доктор психологических наук, психотерапевт, писательница. Не употребляем диагнозы вне клиническим контекстом, в частности “депрессия” и печаль – разные вещи. Если говорим “борется” с расстройствами, то это предполагает победу или поражение, лучше – “живое”. Експерт также подчеркнула, что когда психика выходит из строя – это нормально, примерно каждый седьмой человек имеет депрессивные состояния в течение жизни, а депрессивные эпизоды – еще больше. Это как с физическим здоровьем: его можно привести в порядок и психику тоже. Чтобы обратиться за помощью, надо преодолеть стигмы и осуждения.

Об актуальности психического здоровья говорил и Эрик Смет, старший аналитик амстердамского TrendWatching. Освещая новые тренды у потребителей, он отметил общее недовольство жизнью из-за пандемии COVID-19 и изменение ожиданий в сфере здравоохранения, благополучии, продуктах питания, работе. Европейцы стали больше заботиться о своем здоровье, 72% планируют употреблять больше здоровой пищи. Происходит переход к цифровым развлеченийям, возрастает е-торговля, но предпочтение отдается местным производителям. Приобретают большее значение честность и доверие, что напрямую связано с “инфодемией”: люди не уверены, действительно ли правительства их защищают, 60% потребителей готовы покупать только те бренды, которым особенно доверяют. Эрик очертил четыре тренды, которые сильно влияют на бизнес: рост экономики здоровья и заботы; скептицизм относительно “высоких миссий”; креативность для создания сильных сообществ и экономика виртуального опыта, в частности, как источник утешения.

Многие бренды готовы к этому. Креативный директор Tabasco Александр Смирнов утверждает, что запрос на бренды с общественной миссией являются и социально сознательные компании получают рыночные преимущества. А самые большие тренды социальных проектов в стране – их качественная “упаковка” государство как важный заказчик социальной рекламы.

Социальная ответственность бизнеса: лидерство во времена трансформации

Бизнес отвечает на глобальные социальные вызовы проэктам. Елена Плахова, директор по корпоративным коммуникациям группы компаний “Новая Почта”, говорила о необходимости компаниям-лидерам быть социльно активными, если мы хотим, чтобы общество развивалось. Причем это не только о деньгах, ресурсом есть идеи, креатив, люди, время. А самая социальная ответственность бизнеса – это ответственность перед своими сотрудниками. С ней согласилась Марина Соловьева, руководитель направления CSR IDS Borjomi Ukraine. Експерт рассказала о социальных партнерствах компании и то, как во времена пандемии стало понятно, что без объединения сегодня не может существовать ни один бизнес. Елена Плахова добавила мнение, что по различным видам партнерств лучше работают не ассоциации, потому что иногда они становятся “долгом”, а альянсы: ситуативные объединения ради одной цели, результата.

Анна Павлова, директор благотворительного фонда ПриватБанка “Помогать просто” поделилась наблюдением, что в течение пяти последних лет происходит увеличение количества предприятий и людей, желающих приобщиться к социальным программам. В течение 2020 году более 1,5 млн украинцев сделали хотя бы один вклад в поддержку благотворительных программ фонда ПриватБанка.

Андрей Бублик, директор по связям с государственными органами и коммуникаций “Coca Cola Бевериджиз Украина” рассказал о цели, чтобы к 2030 году 100% упаковки компании перерабатывались, и прогресс в Украине неплохой, чему помогает проект по сортировке мусора в Вышгороде.

Под модераторством Максима Саваневского, управляющего партнера агентства social impact коммуникаций plusone, был поднят вопрос социального предпринимательства. Относиться к нему, в первую очередь, как к предпринимательству, то есть бизнесу, когда социальный аспект появляется с внутреннего ощущения его основателей, призвал Дмитрий Логгинов, соучредитель проекта Pizza Veterano Kyiv и креативного агентства Michurin. Если бизнесмены воспринимают социальное предпринимательство просто как тренд, это не будет работать, оно должно идти из реального желания помогать. Это мнение поддержала Ирина Титарчук, исполнительная директор Ukraine Investment & Trade Facilitation Center (ITFC): если вы даете больше информации о социальной составляющей, а не о продукте, то не получите выдающийся бизнес-результат. Дмитрий Федоренко, основатель социального предприятия “ЛавГав” и digital-агентства SEVENTEAM резюмировал: социальное предпринимательство не является благотворительным проектом. Хотя запрос на социальность является, как показал Дмитрий на примере своего проекта уборка за собаками, лучше работает метод плети и пряника: штрафы плюс собачьи туалеты и рекламные кампании.

Устойчивое развитие и ответственное потребление

Об усилиях по убеждению конечного потребителя идти в первую очередь в социально ответственные компании, чтобы бизнесу было интересно приобщаться к проектам устойчивого развития, говорили Александра Розумей, основательница продовольственного банка “Второй Урожай”, членк ОО ReThink, экологический консультант, и Кристина Генсировская, ведущий специалист по корпоративным коммуникациям и проектов корпоративной социальной ответственности METRO Cash & Carry Ukraine. Их “профильная” тема – перепроизводство пищи в мире. Продовольственные банки призваны решать эту проблему, кормя малообеспеченных и сохраняя экологию. Потому изменение климата влияет и на Украину: за последние 30 лет температура в нашей стране повысилась на 1%, об этом доложила Татьяна Рябоконь, руководитель по коммуникациям WWF-Украина (Всемирный фонд природы), напомнив, что активность WWF сфокусирована на восстановлении природных территорий.

Экологические темы поднимались во время панелей под модерацией Натальи Боярчук, партнера активационного агентства Adsapience, основателей Earth Day Ukraine. Ответственное потребление – основа устойчивого развития и циркулярного общества – уверена Наталья.

Умные решения по ответственного потребления предлагает поставщик электроэнергии, газа и энергоэффективных решений YASNO, как рассказала его руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и связей с общественностью Лилия среды. Умный счетчик, разумное свет, собственные электростанции – оборудование, которое предлагает компания, и которое помогает экономить и быть постоянным. Для этого не нужно себя сильно ограничивать, достаточно делать системные маленькие изменения, и понимать, почему это важно. Основной эффект произойдет в будущем, когда привычки устойчивого потребления усвоит молодежь.

Привлечение молодежи к социальным коммуникациям

Особенностями общения с молодой аудиторией поделился Ярослав Ведмидь, основатель Postmen: когда идея работает среди молодежи, она начинает генерировать огромное количество контента и набирать миллионные аудитории. С молодежью всегда так – или все, или ничего. Еще один совет – молодым людям не характерно делать первый шаг, они ждут, что к ним придут. Третье – молодежь неохотно заходит на необычную для них территорию, поэтому нужно создавать удобное для них пространство, давать силу и вдохновение.

Яна Панфилова, основательница БФ Teenergizer, поделилась кейсом создания группы поддержки подростков с ВИЧ. Так что подростки склонны обсуждать проблемы со сверстниками, но те не всегда могут ответить им корректно, основной фокус был на подготовке консультантов, которые могли бы понять состояние ВИЧ-положительного тинейджера и предоставить ему необходимую информацию.

Тамара Береш, эксперт с диджитал коммуникаций ЮНИСЕФ Украина призвала давать молодежи возможность решать, привлекать, получать инструменты для change making. Здесь эффективна работа с селебрити и лидерами мнений, поскольку помогает построить в общении отношения “равный к равному”, отойти от поучения. Не бойтесь экспериментировать с кампаниями, которые перекликаются в онлайне и оффлайне, с интерактивным форматом, и создавайте качественный контент для молодежи, – посоветовала эксперт.

О правилах коммуникации со звездами и лидерами мнений было интервью главного редактора Cosmopolitan Александры Буринской и PR-директора продюсерского центра MOZGI Entertainment Марины Зубенко. Вот советы: важно обратиться “по адресу” в почте или мессенджерах, использовать правильный tone-of-voice и хорошо описать концепцию проекта, учитывать бэкграунд артиста и его социальную направленность. При оценке звезды смотрят, в частности, открытость и репутацию организации и суть проекта.

Следующие поколения обсуждали и на образовательной панели Дениса Блощинского, основателя проекту “Из страны в Украину”, руководителя ивент-агентства “42”. Именно образование кардинально меняется и обратного пути нет. Родители, оставшись дома с детьми и, возможно, впервые погрузившись в образовательный процесс, задались вопросом – а зачем нужна школа? Зачем нужен оффлайн формат, или тестократия – такие вопросы, как признаки фундаментальных изменений, озвучила Наталья Тарченко, основательница школы DEC life school. Пандемия увеличила доверие между учителями и родителями, потому что через онлайн учителя зашли домой, к родителям – сказала Наталья Маевская, директор Гимназии №257 “Синеозерная”. Наталья уверена, что педагоги сегодня расправили все паруса, и ветер перемен движет их в нужном направлении. Большую роль в этом играют директора школ, отметила Анна Уварова, руководитель Центра инновационного образования “Про.Свит”. Согласно исследованию, проведенному ее организацией, самые вызовы для директоров школ – компетентностный. Новейшие технологии усваивают даже старшие учителя, локдаун весны 2020 и зимы 2021 – это путь от растерянности к технологическому прорыву образования. А с цифровыми технологиями идут и новые образовательные формы. Наталья Лимонова, основательница и CEO онлайн-платформы Global Innovative Online School (GIOS), которая привлекает учащихся к обучению математике, приспосабливается к их клиповому мышлению. В новом цифровом мире должно быть комфортно всем. Наконец мы приближаемся к ситуации раскрытия потенциала каждого ребенка.

О роли Европейского Союза в изменениях украинского общества тоже говорили на Форуме. Надежда Вертебна, координатор по коммуникации / менеджер программы Представительства Европейского Союза в Украине предоставила данные о помощи ЕС Украине: больше 15 млрд евро 2020 года, более 16 млн евро в 2021 году. “С началом пандемии появилась цель донести, что ЕС не покинул украинцев, передать эмоциональное сообщение поддержки и надежды и подкрепить это конкретными действиями. Было проведено немало мероприятий, в частности, неделю малых предприятий, портал “ЕС для бизнеса”, как источник поиска финансирования для украинских малых предприятий “.

Ясенка Перович, руководитель проекта ЕС “Поддержка взаимодействия ЕС с организациями гражданского общества Украины” озвучила идею усиления привлечения дополнительных ресурсов не только доноров, но и ведущих украинских ОГО к усилению коммуникационных усилий. Мария Мелкова, руководитель направления партнерства и фандрейзинга ЮНИСЕФ Украина показала глобальные стратегические цели организации, локализованные для каждого ребенка, и отметила, что синергия ЮНИСЕФ с бизнесом в 2020 была удачной: партнерство с SoftServe помогло создать онлайн-платформу, на которой собираются данные по количеству больных , ситуации в больницах; партнерство с MEGOGO помогло в обеспечении инклюзивного образования; партнерство с UNILEVER обеспечило школы дезинфицирующими средствами, термометрами и тому подобное. Анна Суходольская, руководитель отдела поведенческих и социальных коммуникаций ЮНИСЕФ обратила внимание, что поведенческие коммуникации, как и бизнес, нацелены на результаты, поэтому вместе с частным сектором создаются эффективные информационные и коммуникативные программы.

Европейский союз поддерживает и креативные индустрии. Юлия Федив, исполнительная директор Украинского культурного фонда отметила активную реакцию украинских государственных структур на кризис: изменено законодательство, основанные институциональные гранты, выделено около 580 млн грн из государственного бюджета на кризисную помощь культурно-креативным индустриям девяти секторов. Олеся Островская-Люта, генеральный директор Национального культурно-художественного и музейного комплекса “Мистецький арсенал” отметила, что ряд креативных индустрий не только не пострадали, а, наоборот, получили огромный толчок к развитию этого года – разнообразные видеопродакшены, весь рынок видеосъемки, программирование. Татьяна Шульга, координатор сектора “Культура” Представительства ЕС в Украине поделилась наблюдением, насколько трудно украинскому государству в рамках огромного количества законов и подзаконных актов ориентироваться во времена кризиса. К сожалению, падение культурно-креативной индустрии из-за кризиса пандемии произошло и в ЕС, по первым подсчетам на 31%.

Все эксперты Форума искали рецепты, как сделать так, чтобы последствия пандемии не ухудшили ситуацию в украинском развитии европейским изменений, а, наоборот, были “entry point” для реализации планов.

Кстати, не все считают изменения необратимыми. Профессор поведенческих наук Лондонской школы экономики и политических наук Пол Долан уверен, что COVID-19 изменит мир гораздо меньше, чем прогнозируют сейчас. Потому что люди обычно изменяются меньше и медленнее, чем декларируют, и сейчас происходит “ошибка прогнозирования”. “Беспрецедентные времена”, и отдельные крушения завершатся, и адаптивное и устойчивое человечество забудет о проблемах.

Посмотреть некоторые стрим с Форума по коммуникациям для социальных и поведенческих изменений SHKALA 2021, который в этом году прошел в формате “online show”, можно по ссылке facebook.com/ShkalaForum.

Событие состоялось под эгидой Программы по поддержке гражданского общества Представительства ЕС в Украине, Программы содействия общественной активности “Присоединяйся!”, Финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине, и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Соорганизатор события – компания IdeasFirst.