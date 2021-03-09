Смешанный тип занятости на работе может стать нормой для многих компаний после пандемии коронавируса в мире.

Об этом сообщает ВВС.

Эксперты из компании IWG, обеспечивающей бизнесы помещениями для работы, отметили, что со снятием карантинных ограничений многие коллективы приняли решение оставить дистанционный тип занятости для своих сотрудников. Некоторые компании решили, что смогут эффективно работать только в офисе. Еще часть компаний, таких большинство, выбрали смешанный тип занятости.

Исполнительный директор IWG Марк Диксон отметил, что в период после пандемии компании будут стремиться сэкономить деньги и быть более экологичными, используя меньше офисных площадей.

При этом, в IWG готовятся к изменениям внутри компании, чтобы быть готовыми предоставить свои услуги бизнесам, которые выберут гибридный тип работы.