Дослідження показує, що дорослі з більшою ймовірністю будуть повідомляти про легкі та помірні побічні ефекти після змішування доз вакцин проти коронавірусу виробництва AstraZeneca і Pfizer.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Дослідження, проведене Оксфордським університетом та розпочате в лютому, мало на меті з’ясувати, чи може інша вакцина в якості другої дози дати більш тривалий імунітет, кращий захист від нових штамів або просто дозволити клінікам замінювати вакцини, якщо поставки будуть перервані.

У ньому взяли участь 830 добровольців у віці старше 50 років. Очікується, що перші повні результати будуть опубліковані в червні. Але попередні дані вже з’явилися в медичному журналі Lancet.

Кожен десятий доброволець, якому робили два уколи AstraZeneca з інтервалом в чотири тижні, повідомив про підвищення температури тіла, але якщо вони отримали один укол AstraZeneca і один укол Pfizer в будь-якому порядку, частка зростала приблизно до 34%.