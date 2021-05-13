Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Дослідження, проведене Оксфордським університетом та розпочате в лютому, мало на меті з’ясувати, чи може інша вакцина в якості другої дози дати більш тривалий імунітет, кращий захист від нових штамів або просто дозволити клінікам замінювати вакцини, якщо поставки будуть перервані.
У ньому взяли участь 830 добровольців у віці старше 50 років. Очікується, що перші повні результати будуть опубліковані в червні. Але попередні дані вже з’явилися в медичному журналі Lancet.
Кожен десятий доброволець, якому робили два уколи AstraZeneca з інтервалом в чотири тижні, повідомив про підвищення температури тіла, але якщо вони отримали один укол AstraZeneca і один укол Pfizer в будь-якому порядку, частка зростала приблизно до 34%.
- Раніше у Міністерстві охорони здоров’я України заявили, що усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, є взаємозамінними — люди, яким зробили перше щеплення препаратом Covishield можуть отримати другу дозу вакциною AstraZeneca-SKBi.