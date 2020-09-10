За чуть более, чем 40 лет мировые популяции диких животных сократились на 68 %. По данным Всемирного фонда дикой природы, это повлияло на появление коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в докладе WWF Живая природа 2020.

Эксперты также предупредили, что дальнейшее разрушение планеты обернется катастрофой для людей, а также новыми пандемиями.

“Этот отчет напоминает нам, что мы разрушаем планету на свой страх и риск – потому что это наш дом. По мере того как человечество распространяется в некогда дикие места, мы разрушаем популяции видов. Но мы также усугубляем изменение климата и увеличиваем риск зоонозных заболеваний (болезни, которые передаются от животных к людям, – ред.), таких как COVID-19”, – отметил президент и генеральный директор WWF США Картер Робертс.

Подчеркивается, что COVID-19 – это сигнал SOS от природы.

Также отмечается, что хотя происхождение COVID-19 остается неясным, 60 % возникающих инфекционных заболеваний происходят от животных, а почти три четверти из них – от диких животных. Возникновение этих болезней коррелирует с высокой плотностью населения и разнообразием дикой природы, и вызвано антропогенными изменениями, такими как вырубка лесов и расширение сельскохозяйственных угодий.

“В 2020 году ранее неизвестный коронавирус COVID-19 вызвал пандемию, которая затронула почти всех жителей планеты и оказывает огромное влияние на мировую экономику. 60 % недавних крупномасштабных вспышек болезней, включая COVID-19, исходят от животных и передаются человеческим популяциям из-за того, как мы разрушаем среду обитания диких животных”, – добавили эксперты.