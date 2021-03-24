Пока затягивается создание парламентской следственной комиссии по делу "вагнеровцев", значительная часть доказательств относительно этой спецоперации может быть уничтожена.

Об этом заявил народный депутат из фракции “Европейской Солидарности”, Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский, которого цитирует пресс-служба “ЕС”.

Он отметил, что промедление с созданием парламентской ВСК (временной следственной комиссии) позволяет причастным к срыву спецоперации оперативно “зачистить” следы возможной государственной измены в Офисе Зеленского.

“Силы, которые заинтересованы в затягивании и усложнении проведения расследования, не теряют времени. В частности, в рамках осуществления депутатских полномочий ко мне поступает информация о намерениях уничтожить значительную часть документальных доказательств по подготовке и проведению спецоперации по задержанию членов ЧВК “Вагнер”, – подчеркнул Забродский.

Нардеп напомнил, что представители правящего монобольшинства – фракции “Слуги народа” предложили создать “комплексную” ВСК.

“По замыслу инициаторов эта комиссия наряду с делом “вагнеровцев” должна расследовать еще ряд скандальных информповодов. Их перечень является настолько широким и разноплановым, что такая работа позволит просто “размыть” главный вопрос, ответа на который ждет общество”, – отметил Забродский.

По его словам, сам состав и профиль указанной комиссии “слуг” вызывает серьезное сомнение в способности охватить весь спектр тем расследований.

“Значительный объем информации для обработки указанной “комплексной” ВСК потребует длительного периода времени. А любое затягивание парламентского расследования даже по объективным причинам не делает чести и принижает роль парламентского контроля в то время, когда наши соотечественники и партнеры ждут скорейшего ответа на вопрос: кто виноват”, – убежден Забродский.

Стоит отметить, что фракция “ЕС” неоднократно требовала немедленного создания парламентской ВСК по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков “Вагнера”.

В политсиле напоминают, что в составе преступной группы планировалось задержать двух террористов, причастных к сбиванию малайзийского Боинга МН-17 и двух военно-транспортных самолетов. Однако “за считанные часы до успешного задержания военных преступников вероятный “крот” в военном руководстве Украины гарантировал свободу этим убийцам”.

Что известно о спецоперации по “вагнеровцам”?

В конце июля правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании”, однако задержали только 33 человека.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook и “Украинской правды” сообщили, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК “Вагнера”, для чего выманили их в Беларусь.

Сообщалось, что ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора готовили операцию больше года. В рамках спецоперации боевиков наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Во время вербовки они дали под запись свидетельства о преступлениях на территории Украины, потому что думали, что показывают “работодателю” уровень “квалификации”. Боевики должны были вылететь из Минска. Им уже даже купили билеты.

Из 33 задержанных 28 оказались боевиками. 9 из них — граждане Украины, 11 — находятся в базе “Миротворца”. В составе группы были те, кто, вероятно, был причастен к сбитию Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.

24 июля заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента.

Тогда на встрече присутствовали Ермак, Зеленский, глава комитета по разведке Руслан Демченко и заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец.

Ермак попросил отложить операцию, чтобы не сорвать обмен пленными. Руководители спецслужб говорили, что операцию уже нельзя останавливать, но Зеленский в результате поддержал Ермака — ее перенесли на 30 июля. Уже 29 июля “вагнеровцев” задержали в минском пансионате.

Украинские разведчики заподозрили слив информации Федеральной службе безопасности РФ. После того как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

14 августа стало известно, что Беларусь передала задержанных наемников России, несмотря на запросы Офиса генерального прокурора о передаче их украинской стороне.

В Службе безопасности Украины категорически отрицали участие СБУ в спецоперации по задержанию боевиков “Вагнера” ​​в Беларуси. Председатель Офиса президента Андрей Ермак также опроверг информацию о срыве операции из-за вероятной утечки информации после совещания у президента.