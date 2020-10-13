Об этом сообщается в пресс-служба организации.
Теперь НСК “Олимпийский” будет заполнен не на 30 процентов, а только на 15 – ситуация с распространением коронавируса и “оранжевая” зона Киева не позволяет допустить на трибуны заявленное количество зрителей.
“Первые 15%, которые были проданы ранее, остаются действительными. Остальные билеты будет отменена, а тем, кто уже успел их приобрести, будет компенсирована их полная стоимость”, – написали в пресс-службе.
Там также отметили, что болельщики, чьи билеты были отменены, уже получили соответствующее сообщение на телефон и электронную почту.
- Ранее сообщалось, что 4 октября футбольный клуб “Шахтер” пошел на карантин из-за обнаружения коронавируса у игроков и персонала. COVID-19 нашли после матча с “Десной”.