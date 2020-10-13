Украинская ассоциация футбола вдвое сократила количество билетов на матч Лиги наций между сборными Украины и Испании из-за ситуации с COVID-19.

Об этом сообщается в пресс-служба организации.

Теперь НСК “Олимпийский” будет заполнен не на 30 процентов, а только на 15 – ситуация с распространением коронавируса и “оранжевая” зона Киева не позволяет допустить на трибуны заявленное количество зрителей.

“Первые 15%, которые были проданы ранее, остаются действительными. Остальные билеты будет отменена, а тем, кто уже успел их приобрести, будет компенсирована их полная стоимость”, – написали в пресс-службе.

Там также отметили, что болельщики, чьи билеты были отменены, уже получили соответствующее сообщение на телефон и электронную почту.