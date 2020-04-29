Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, надо подробно выяснить все обстоятельства избиения полицейскими журналиста Богдана Кутепова.

Об этом Шевченко заявил в комментарии “Громадському”.

Напомним, журналист Богдан Кутепов вел прямую трансляцию, находясь напротив Кабинета Министров и Мариинском парке. Полицейские обратились к нему с требованием покинуть “зеленую зону”.

Не представившись, и не объяснив законность своих требований, полицейские принялись толкать журналиста, поломав ему технику.

Прямую трансляцию пришлось прервать. Журналисты вызвали полицию и написали заявление о совершении преступления.

Представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко в комментарии “Громадському” сказал, что не знает об этом инциденте, зато подчеркнул необходимость выяснить все обстоятельства.

“Надо разбираться сейчас, выясним. Зная Богдана Кутепова ничего не могу сказать, кроме того, что надо точно подробно выяснить все обстоятельства происшествия”, – сказал он.