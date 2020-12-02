Об этом сообщает Reuters.
Монолит высотой 2,8 метра пропал с горы в румынском городе Пьятра-Нямц спустя четыре дня после того, как его обнаружили; на его месте остался небольшой след.
По словам репортера газеты Ziar Piatra Neamt, конструкцию скорее всего сделал плохой местный сварщик: металлические листы, из которых состоял монолит, были запаяны не очень хорошо.
Пресс-секретарь городской полиции добавила, что офицеры расследуют дело о незаконно установленном сооружении — обелиск четыре дня стоял в охраняемой зоне на месте археологических раскопок.
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- Ранее сообщалось, что в США, в штате Юта, обнаружили загадочную трехметровую металлическую стелу. 29 ноября она исчезла.