В Румынии исчезла загадочно появившаяся в городе Пьятра-Нямц металлическая стела. Похожий объект ранее обнаружили в штате Юта (США).

Об этом сообщает Reuters.

Монолит высотой 2,8 метра пропал с горы в румынском городе Пьятра-Нямц спустя четыре дня после того, как его обнаружили; на его месте остался небольшой след.

По словам репортера газеты Ziar Piatra Neamt, конструкцию скорее всего сделал плохой местный сварщик: металлические листы, из которых состоял монолит, были запаяны не очень хорошо.

Пресс-секретарь городской полиции добавила, что офицеры расследуют дело о незаконно установленном сооружении — обелиск четыре дня стоял в охраняемой зоне на месте археологических раскопок.