В законопроекте о дезинформации министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского будет прописана "самоуправляющая" государственная организация, которая будет выдавать лицензии журналистам.

Об этом в Facebook написал глава Национального союза журналистов Денис Иванеско.

“Будет еще главный инквизитор, который будет цензурировать СМИ от имени общества – писать им требования и судиться. Государство введет знак качества для достоверных СМИ. Остальные, видимо, станут недостоверными. То есть вводят презумпцию недостоверности СМИ. И все это оправдывают войной”, – написал Иванеско.

В конце февраля, после доработки, документ будет внесен в Парламент для голосования.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, представляя свой проект закона о дезинформации, также рассказал о пункте уголовной ответственности, которая предусмотрена для “фабрик ботов”.

В декабре Владимир Бородянский сообщил, что законопроект о дезинформации уже на финальной стадии разработки.