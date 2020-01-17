Об этом в Facebook написал глава Национального союза журналистов Денис Иванеско.
“Будет еще главный инквизитор, который будет цензурировать СМИ от имени общества – писать им требования и судиться. Государство введет знак качества для достоверных СМИ. Остальные, видимо, станут недостоверными. То есть вводят презумпцию недостоверности СМИ. И все это оправдывают войной”, – написал Иванеско.
В конце февраля, после доработки, документ будет внесен в Парламент для голосования.
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, представляя свой проект закона о дезинформации, также рассказал о пункте уголовной ответственности, которая предусмотрена для “фабрик ботов”.
В декабре Владимир Бородянский сообщил, что законопроект о дезинформации уже на финальной стадии разработки.
- Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский выступил за введение в Украине ответственности (в том числе уголовной) для журналистов за разглашение недостоверной или манипулятивной информации.
- Позднее Бородянский объяснил, каковы по его мнению критерии дезинформации и сообщил, что многие нормы закона о медиа и борьбе с дезинформацией будут действовать до тех пор, пока часть Украины остается временно оккупированной.