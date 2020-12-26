В большинстве стран мира стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса COVID-19. Пока миллионы людей до сих пор сомневаются, стоит ли делать прививку, немецкий пилот решил оригинально поддержать кампанию массовой вакцинации.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flight Radar.

Так, пилот пролетел необычный маршрут в форме шприца. Полет был осуществлен накануне старта вакцинации в Европейском Союзе.

Пилот вылетел на легкомоторном самолете Diamond DA20 Katana с аэродрома в городе Фридрихсгафен. В общем полет длился 1 час 44 минуты на высоте 1 км 668 метров.

Для того чтобы нарисовать шприц в воздухе, пилоту нужно было выполнить крутые и опасные повороты. Однако он справился со своей миссией.

Первые партии вакцины от коронавируса уже прибыли во все страны Европейского Союза. Вакцинация начнется завтра, 27 декабря.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что массовая вакцинация от COVID-19 в странах Европейского союза начнется 27 декабря.

24 декабря в Мексике началась вакцинация медицинских работников. Таким образом правительство реагирует на резкий всплеск количества госпитализированных с инфекций COVID-19.

23 декабря Дубай начал бесплатную вакцинацию населения против коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

23 декабря в Швейцарии началась массовая вакцинация населения от коронавируса COVID -19 препаратом компаний Pfizer и BioNTech.