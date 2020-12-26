Об этом свидетельствуют данные сервиса Flight Radar.
Так, пилот пролетел необычный маршрут в форме шприца. Полет был осуществлен накануне старта вакцинации в Европейском Союзе.
Пилот вылетел на легкомоторном самолете Diamond DA20 Katana с аэродрома в городе Фридрихсгафен. В общем полет длился 1 час 44 минуты на высоте 1 км 668 метров.
Для того чтобы нарисовать шприц в воздухе, пилоту нужно было выполнить крутые и опасные повороты. Однако он справился со своей миссией.
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