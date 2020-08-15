"Киновернисаж под открытым небом" четвертую неделю будет собирать под памятником Шевченко любителей украинского кино, и каждый день – аншлаги.

В рамках рубрики “Суперхит каждую субботу” 15 августа смотрим романтическую комедию Ольги Ряшиной “Секс и ничего личного”. Фильм производства кинокомпании “Стармедиа”.

16 августа смотрим фильм “Гнездо горлицы” с Риммой Зюбиной и Виталием Линецким в главных ролях. Драматическая история украинской заробитчанки в 2016 году пленила сердца всех украинцев и завоевала приз на Одесском кинофестивале.

Представит картину сама Римма Зюбина, а также актриса фильма Наталья Васько и продюсер Владимир Филиппов.

17 августа смотрим документальное кино!

“Крым, как это было” режиссера Константина Кляцкина расскажет историю захвата Крыма глазами свидетелей этих трагических событий – солдат и офицеров, которые не предали присягу на верность народу Украины (производство #BABYLON’13 и DocNoteFilms).

18 августа посмотрим фильм Михаила Ильенко “Тот, кто прошел сквозь огонь”. Всего через несколько дней состоится премьера нового фильма мастера “Толока”, который перед показом представит съемочная группа.

В среду, 19 августа, как всегда, показываем детское и подростковое кино. На этот раз посмотрим “Приключения S Николая” режиссера Семена Горова. Лента рассказывает о приключениях второклассника Артема и его сестры-подростка в карпатском селе накануне Дня святого Николая.

20 августа вас ожидают сразу две картины.

Короткометражный суперхит Никиты Лыскова “Любовь”, который выиграл с десяток наград на кинофестивалях в Украине и за рубежом.

А также полнометражная картина “Экс” (Экспроприация) – фильм, что в начале 2020 года, в карантин, успел выйти в прокат, впрочем, думается, из-за карантина далеко не все успели увидеть ленту в прокате.

Приключенческая картина Сергея Лысенко рассказывает об ограблении почты в 1932 году и основана на реальных событиях.

Начало ежедневно в 21:00.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

При содействии Шевченковской районной государственной администрации в городе Киеве и КО “Киевзеленстрой”.

Проект реализуется при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.