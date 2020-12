#Буквы вспоминают имена тех, с кем пришлось расстаться в 2020 году из-за осложнений от COVID-19.

Политики

Валери Жискар д’Эстен

3 декабря 95-летний Валери Жискар д’Эстен – экс-президент Франции – умер. Впервые политика госпитализировали в сентябре, второй – в ноябре. К сожалению, организм не смог преодолеть коронавирус

Мария Тереза

26 марта умерла испанская принцесса Мария Тереза. Женщине было 86 лет.

Известно, что Тереза родилась в Париже в 1933 года в семье принца Ксавье и Мадлен де Бурбон.

Геннадий Кернес

17 декабря в немецкой клинике “Шарите” умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Ранее в Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.

Анатолий Федорчук

От коронавирусной болезни COVID-19 скончался мэр Борисполя Анатолий Федорчук.

Валерий Бабич

29 октября от COVID-19 скончался бывший нардеп Валерий Бабич. Ему было 67 лет.

Олег Бондаренко

От осложнений коронавируса умер председатель Новгород-Северского на Черниговщине. У чиновника была двусторонняя пневмония и пораженные 80% легких.

Александр Луговой

COVID-19 стал причиной смерти Александра Лугового – новоизбранного мэра Конотопа. Политик еще не успел заступить на новую должность.

Музыканты и художники

Чарли Прайд

12 декабря американский музыкант, легенда кантри Чарли Прайд умер от осложнений коронавируса COVID-19. Ему было 86 лет.

В конце ноября Прайда госпитализировали с симптомами болезни.

Чарли Прайд известен как один из немногих афроамериканцев, которые достигли успехов в музыке кантри. Он родился 18 марта 1934 года в штате Миссисипи. Музыкант дебютировал в 1966 году, до 1989 года успел выпустить около трех десятков хитов, в том числе Just Between You and Me, Is Anybody Goin ‘to San Antone, Kiss an Angel Good Mornin “и All I Have to Offer You Is Me. Включен в Зал славы кантри. Он был четырехкратным лауреатом премии “Грэмми”.

Алан Меррилл

Певец умер в Нью-Йорке на 69 году жизни от осложнений, причиной коронавирус. Он был автором известного хита I Love Rock ‘n’ Roll.

Ким Ки Дук

11 декабря скончался лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, режиссер Ким Ки Дук. Последние несколько лет Ким Ки Дук работал в России и Казахстане. Он даже был председателем жюри Московского международного кинофестиваля. Умер в Латвии от осложнений коронавируса.

Джей Бенедикт

В возрасте 68 лет от осложнений, вызванных коронавируса, умер актер Джей Бенедикт. Джей Бенедикт сыграл Русса Джордана в фильме “Чужие”. Он исполнял главную роль в “Войне Фойла”, популярном британском сериале. Также снимался в “Аббатстве Даунтон”, “Темном рыцаре” и “Беовульфа: Возвращение в Шилдлендс”.

Юрий Боднар

25 сентября от коронавируса умер украинский художник Юрий Боднар. Он тяжело переносил COVID-19 и лечился вместе с женой в одной из клиник Ужгорода. Живописцу было 65 лет.

Уоллес Рони

В США от осложнений коронавируса Covid-19 умер легендарный трубач Уоллес Рони. Музыканту было 59 лет. Рони Уоллес выпустил более 20 альбомов, в 1994 году получил Грэмми за альбом “Tribute To Miles” и был номинирован еще раз в 1997 году.

Кензо Такада

От осложнений коронавирусной болезни скончался основатель известного бренда Kenzo.

Эндрю Джек

76-летний британский актер “Звездных войн” Эндрю Джек умер от коронавируса 31 марта.

Дмитрий Стужук

16 октября от коронавируса скончался известный фитнес-блогер Дмитрий Стужук. Его сердце не выдержало нагрузки на восьмой день борьбы с вирусом.