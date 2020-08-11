В Следственном комитете Беларуси заявили, что автомобили, которые используются для блокирования движения транспорта во время протестов, будут изыматься у владельцев.

Об этом сообщает государственное информационное агентство БЕЛТА.

В комитете утверждают, что такие авто “являются орудиями преступления”, в связи с чем будут изыматься и признаваться “вещественным доказательством”.

“В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами”, – отмечается в заявлении СК.

В комитете добавили, что создание препятствий, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования движения всех видов транспорта запрещены.

В комитете уточнили, что такие действия могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста (до трех лет лишения свободы или до 10 лет тюрьмы, если блокирование транспорта “влечет за собой гибель или причинение менее тяжких или тяжких телесных повреждений людям”).

Следственный комитет Беларуси уже открыл уголовное дело “в связи с блокированием транспортных коммуникаций” во Фрунзенском районе Минска в ходе протестов вечером 10 августа.

“Установлено, что на участке автодороги по улице Притыцкого и проспекту Пушкина были созданы препятствия для движения транспорта, что привело к его полной остановке. Это повлекло причинение имущественного ущерба коммунальным предприятиям в особо крупном размере”, – утверждают в СК.

Дело открыто по ч. 1 ст. 310 УК (умышленное блокирование транспортных коммуникаций).

Как известно, накануне в Минске и ряде других белорусских городов прошли акции протеста, связанные с результатами президентских выборов. Участники акций требуют повторного проведения выборов.

Стоит отметить, что к протесту присоединились и автомобилисты. Они перекрывали улицы, мешая передвигаться силовикам.

По данным местных СМИ, против протестующих был применен газ, резиновые пули. Силовики неоднократно применили против митингующих шумовые гранаты.