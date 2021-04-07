Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
Сейчас наполняются водоводы. Первым воду получит город Покровск.
Отметим, что насосная станция расположена в “серой зоне” между селами Васильевка и Крутая Балка.
По состоянию на утро 7 апреля было прекращено централизованное водоснабжение г. Волноваха и 12 населенных пунктов Волновахского района (всего около 60 000 человек), вода в которые подается с Великоанадольской фильтровальной станции, а также г. Покровск и 23 населенных пунктов Покровского района (всего около 191 000 человек), водоснабжение которых осуществляется от Карловской фильтровальной станции.
- Во вторник, 6 апреля, в результате обстрелов боевиков была обесточена насосная станция, расположенная в “серой зоне” между селами Васильевка и Крутая Балка. Десятки населенных пунктов остались без воды.