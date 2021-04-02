Окружная избирательная комиссия округа №87 (г. Надворная, Ивано-Франковская область) признала недействительным голосование на двух участках.

Об этом сообщила Гражданская сеть ОПОРА.

Речь идет об избирательном участке №261030 (в Микуличине).

Так, окружная избирательная комиссия (ОИК) пересчитала бюллетени на этом участке, где было указано 377 голосов за Александра Шевченко (представителя партии “За майбутне”, єкс-директора туристического комплекса “Буковель”).

Члены ОИК пересчитали бюллетени и подтвердили количество 377.

Впоследствии член ОИК от “Слуги народа” заявил со ссылкой на “людей, которые смотрели трансляцию”, о неверных результатах подсчета голосов.

Члены ОИК повторно пересчитали бюллетени за Шевченко – и их оказалось 277.

“Отдельные члены ОИК обвинили члена от “Слуги народа” в похищении бюллетеней, но проверка стрима ОПОРЫ показала, что члены комиссии посчитали 277 бюллетеней, но назвали 377, посмотрев на цифры в протоколе”, – отмечается в сообщении ОПОРЫ.

По данному факту вызвали полицию. Правоохранители проводят следственные действия.

По данным движения ЧЕСНО, за кандидата от “Слуги народа” Василия Вирастюка на этом участке засчитан 141 голос.

Кроме того, окружная избирательная комиссия обнаружила, что в выписку из реестра избирателей незаконно были внесены 30 избирателей.

“Комиссия обнаружила, что отсутствует решение участковой избирательной комиссии о включении в выписку из реестра избирателей, отсутствуют собственноручно написанные заявления избирателей о включении в реестр избирателей, отсутствуют медицинские справки о состоянии здоровья избирателей, включенных в выписку из реестра избирателей. Таким образом, комиссия установила, что количество безосновательно выданных бюллетеней превышает 5% количества избирателей, получивших избирательные бюллетени”, – отметили в сети ОПОРА.

На основании этого ОИК признала голосование на участке №261030 недействительным.

Утром 2 апреля комиссия признала недействительными также результаты голосования на участке №261027 (г. Яремче) из-за отсутствия печатей на контрольных листах в больших урнах.

По данным движения ЧЕСНО, результаты на этом участке были такие: Александр Шевченко – 172 голоса, Руслан Кошулинский – 172 голоса, Василий Вирастюк – 73 голоса.

Как известно, окружная избирательная комиссия начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. По состоянию на 8:00 было пересчитано бюллетени на 5 участках.

Выборы на 87-м округе

Напомним, довыборы в Верховную Раду на 87-м округе назначили после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андриевич (после избрания на местных выборах мэром Надворной).

“Европейская Солидарность” выдвинула в этом округе волонтера Марусю Звиробий-Биленьку. Также баллотировались представитель партии “За майбутне” Александр Шевченко (экс-директор туристического комплекса “Буковель”) представитель “Свободы” Руслан Кошулинский; бывший заместитель министра доходов и сборов и экс-глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.

“Слуга народа” выдвинула кандидатуру Василия Вирастюка, известного украинского силача. Сам Вирастюк заявил, что баллотироваться ему предложил лично президент Владимир Зеленский.

Звиробий-Биленька сняла свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО “Свобода” Руслана Кошулиского.

Накануне выборов пресс-служба президента Владимира Зеленского отчиталась о том, как глава государства обсудил ход вакцинации в Ивано-Франковской области с кандидатом от “Слуги народа” на довыборах в Верховную Раду Василием Вирастюком. Гражданская сеть ОПОРА осудила обнародование пресс-службой президента пресс-релиза о совещании с Вирастюком, отметив, что это является злоупотреблением админресурса.

Депутат от “ЕС” Виктория Сюмар убеждена, что на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области “точно победил админресурс и точно проиграли патриотические силы”. Она раскритиковала политсилы за то, что кроме “ЕС” никто не поддержал Кошулинского.

Согласно последним данным на сайте ЦИК, сейчас обработано 90,59% протоколов. Лидирует кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк (31,51%). Далее следуют Александр Шевченко (29,52%) и Руслан Кошулинский (28,83%).

Все три политсилы, кандидаты которых лидируют в округе, обвиняют конкурентов в многочисленных нарушениях. Кошулинский выступил за проведение перевыборов, а “Слуга народа” требовала пересчета голосов.

По данным экзит-пола “Рейтинг”, в округе №87 лидировали Шевченко и Кошулинский.