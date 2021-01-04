Доходы государственного бюджета за 2020 год превысили план, который был скорректирован в течение года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины.

По данным госказначейства, доходы государственного бюджета за январь-декабрь 2020 составили 1075,67 млрд гривен. В то же время по плану должно было поступить на 15,7 млрд меньше — 1059,94 млрд. То есть план был перевыполнен на 1,5%.

Однако изначально в план государственного бюджета закладывались доходы на уровне 1095,6 млрд грн. Это на 20 млн больше, чем получилось по завершению года.

План доходов неоднократно корректировали в течение года. В частности, такие изменения были осуществлены в апреле, через месяц после смены правительства. Тогда доходы были установлены на уровне 975,8 млрд грн.