Льготный период оплаты за коммунальные услуги в Киеве продлится до конца ограничительных мер.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Мы начали только первый этап послаблений. И если до пандемии скидка 10 процентов действовала для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца, то теперь эта скидка действует для всех, кто оплатит до конца месяца”, – сказал он.

Кличко также добавил, что от уровня проплат за коммунальные услуги зависит работа инфраструктуры Киева.

“Город должен платить за газ, воду, топливо. Готовиться к следующему отопительному сезону. 20 тысяч работников коммунальных предприятий должны получать зарплату, чтобы обеспечивать функционирование коммунальных сетей”, – пояснил он.