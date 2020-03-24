В Министерстве образования и науки (МОН) заверили, что внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2020 году будет проведено, несмотря на распространение коронавируса COVID-19.

Об этом заместитель министра образования и науки Егор Стадный написал в Facebook.

“Коллеги, друзья, нынешнее ВНО обязательно состоится, его никто не отменяет. МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВЭ, ЕПВИ при различных вариантах развертывания событий. Напоминаю, что ВНО – это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую”, – отметил Стадный.

По его словам, уже на этой неделе будут сообщены детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания.

12 марта в Украине из-за карантина перенесли пробное внешнее независимое оценивание.