Об этом заместитель министра образования и науки Егор Стадный написал в Facebook.
“Коллеги, друзья, нынешнее ВНО обязательно состоится, его никто не отменяет. МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВЭ, ЕПВИ при различных вариантах развертывания событий. Напоминаю, что ВНО – это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую”, – отметил Стадный.
По его словам, уже на этой неделе будут сообщены детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания.
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