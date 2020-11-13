Снова рекорд: В Украине – 11 787 новых случаев COVID-19

Covid-19 Украина

обновлено 13.11.2020 в 07:02

Всего:

500865(+0)

Болеют:

264026(+0)

Выздоровели:

227694(+0)

Умерло:

9145(+0)

07:56 Папа Франциск поздравил Байдена с победой на выборах
07:26 13 ноября – в Украине будет сухо и солнечно
02:34 Как теории заговора разрушали жизнь PR-менеджера из Аризоны: история экс-поклонницы QAnon
00:52 Зеленский пожаловался, что судьи КСУ зарабатывают больше него
00:44 Группа KAZKA показала первый трейлер собственного мультсериала
00:14 Трамп заявил, что компьютерная система украла у него 2,7 млн голосов

12 ноября

23:57 Пока мир борется с Сovid-19, смертность от кори растет – ВОЗ
23:33 В декабре пройдет первая в истории биеннале мемов — Memennial 2020
23:21 Трем врачам Национального института рака сообщили о подозрении из-за смерти пациентки
22:51 Радуцкий назвал условие введения полного локдауна
22:24 «Эпицентр» передумал работать во время «карантина выходного дня»
21:49 Первые 5-7 дней нужно относиться к заболеванию COVID-19, как к обычному вирусному процессу, – врач
21:24 Кабмин хочет передать 6 предприятий «оборонки» министерству, которое не имеет допуска к тайне – StateWatch
21:01 «Ситуация неустойчивая»: Швеция готовится запретить продажу алкоголя из-за COVID-19
20:59 Вице-спикер Рады Кондратюк заявила о готовности вести заседания парламента
20:52 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 12 ноября
20:32 Бритни Спирс увлеклась боксом и продемонстрировала навыки
20:10 На Филиппины обрушился мощный тайфун Vamco: десятки тысяч домов затоплены, есть жертвы
20:01 В ОПУ заявили, что вопрос о потере безвиза из-за решения КСУ снят
19:59 В Ватикане бездомным будут бесплатно делать тесты на COVID-19
19:44 Украина может стать кандидатом на вступление в ЕС уже в 2027 году, – посол
19:33 Военная разведка РФ координировала фейки о катастрофе МН17 – Bellingcat
19:24 «Это покажет настоящий характер Джулиани» — актриса Мария Бакалова рассказала о скандальной сцене во втором «Борате»
19:09 В Новой Зеландии обнаружили фальсификации на выборах птицы года
18:55 На территории Украины циркулируют несколько штаммов COVID-19, вирус постоянно мутирует, – врач
18:49 Препарат от рака AstraZeneca не эффективен в лечении COVID-19
18:30 Google Photos ограничит бесплатное хранение в облаке
18:11 Трамп хочет создать медиакомпанию, чтобы разрушить Fox News, – СМИ
18:00 В «Евросолидарности» заявили, что Садовый пытается избежать полноценных дебатов перед вторым туром выборов
17:56 Найем получил повышение в «Укроборонпроме»
17:50 Австралийские ученые обнаружили два новых вида сумчатых
17:47 В «Эпицентре» рассказали, как будут работать во время «карантина выходного дня»
17:46 Мендель заявила, что заболевание Зеленского COVID-19 стало «источником для фейков, манипуляций и конспирологии»

Снова рекорд: В Украине – 11 787 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 12 ноября, в Украине зафиксировали 11787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что является наибольшим показателем с начала эпидемии в нашей стране.

Пятница, 13 ноября 2020, 08:36

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

В частности, за минувшие сутки заболели 388 детей и 555 медработников.

Также за последние сутки: госпитализированы – 1587 человек; летальных случаев – 172; выздоровели – 6155 человек; осуществлено тестирований – 73398 (в частности методом ПЦР – 46813, методом ИФА – 26585).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 512 652 человека;
  • выздоровели – 233 849 человек;
  • летальных исходов – 9317;
  • проведения ПЦР-тестов – 3 828 912.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

Ситуация по областям следующая:

  • Киев – 48646 случаев;
  • Винницкая область – 13 367 случаев;
  • Волынская область – 18 004 случая;
  • Днепропетровская область – 19 909 случаев;
  • Донецкая область – 16 025 случаев;
  • Житомирская область – 21 138 случаев;
  • Закарпатская область – 18 832 случая;
  • Запорожская область – 16 811 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 26 824 случая;
  • Киевская область – 23103 случая;
  • Кировоградская область – 3501 случай;
  • Луганская область – 4940 случаев;
  • Львовская область – 36 000 случаев;
  • Николаевская область – 11 646 случаев;
  • Одесская область – 31332 случая;
  • Полтавская область – 14 327 случаев;
  • Ровенская область – 24 045 случаев;
  • Сумская область – 16 781 случай;
  • Тернопольская область – 23 012 случаев;
  • Харьковская область – 46 137 случаев;
  • Херсонская область – 6485 случаев;
  • Хмельницкая область – 21954 случая;
  • Черкасская область – 11 673 случая;
  • Черновицкая область – 27 140 случаев;
  • Черниговская область – 11 020 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • Накануне Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября. Согласно решению правительства, противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В это время в Украине будет разрешено работать только аптекам, продуктовым магазинам и АЗС.
  • По мнению правительства и президента Владимира Зеленского, введение “карантина выходного дня” на несколько недель поможет улучшить эпидситуации в стране и избежать жесткого локдауну.
  • Однако местные власти в некоторых городах Украины отказываются  от введенного  Кабинетом Министров “карантин выходного дня” с жесткими ограничениями.
Теги: МОЗ, Коронавирус, одужали, померлі, рекорд

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться