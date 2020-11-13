Снова рекорд: В Украине – 11 787 новых случаев COVID-19

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.
В частности, за минувшие сутки заболели 388 детей и 555 медработников.
Также за последние сутки: госпитализированы – 1587 человек; летальных случаев – 172; выздоровели – 6155 человек; осуществлено тестирований – 73398 (в частности методом ПЦР – 46813, методом ИФА – 26585).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 512 652 человека;
- выздоровели – 233 849 человек;
- летальных исходов – 9317;
- проведения ПЦР-тестов – 3 828 912.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.
Ситуация по областям следующая:
- Киев – 48646 случаев;
- Винницкая область – 13 367 случаев;
- Волынская область – 18 004 случая;
- Днепропетровская область – 19 909 случаев;
- Донецкая область – 16 025 случаев;
- Житомирская область – 21 138 случаев;
- Закарпатская область – 18 832 случая;
- Запорожская область – 16 811 случаев;
- Ивано-Франковская область – 26 824 случая;
- Киевская область – 23103 случая;
- Кировоградская область – 3501 случай;
- Луганская область – 4940 случаев;
- Львовская область – 36 000 случаев;
- Николаевская область – 11 646 случаев;
- Одесская область – 31332 случая;
- Полтавская область – 14 327 случаев;
- Ровенская область – 24 045 случаев;
- Сумская область – 16 781 случай;
- Тернопольская область – 23 012 случаев;
- Харьковская область – 46 137 случаев;
- Херсонская область – 6485 случаев;
- Хмельницкая область – 21954 случая;
- Черкасская область – 11 673 случая;
- Черновицкая область – 27 140 случаев;
- Черниговская область – 11 020 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Накануне Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября. Согласно решению правительства, противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В это время в Украине будет разрешено работать только аптекам, продуктовым магазинам и АЗС.
- По мнению правительства и президента Владимира Зеленского, введение “карантина выходного дня” на несколько недель поможет улучшить эпидситуации в стране и избежать жесткого локдауну.
- Однако местные власти в некоторых городах Украины отказываются от введенного Кабинетом Министров “карантин выходного дня” с жесткими ограничениями.