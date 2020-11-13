Снова рекорд: В Украине – 11 787 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 12 ноября, в Украине зафиксировали 11787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что является наибольшим показателем с начала эпидемии в нашей стране.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

В частности, за минувшие сутки заболели 388 детей и 555 медработников.

Также за последние сутки: госпитализированы – 1587 человек; летальных случаев – 172; выздоровели – 6155 человек; осуществлено тестирований – 73398 (в частности методом ПЦР – 46813, методом ИФА – 26585).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 512 652 человека;

выздоровели – 233 849 человек;

летальных исходов – 9317;

проведения ПЦР-тестов – 3 828 912.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

Ситуация по областям следующая:

Киев – 48646 случаев;

Винницкая область – 13 367 случаев;

Волынская область – 18 004 случая;

Днепропетровская область – 19 909 случаев;

Донецкая область – 16 025 случаев;

Житомирская область – 21 138 случаев;

Закарпатская область – 18 832 случая;

Запорожская область – 16 811 случаев;

Ивано-Франковская область – 26 824 случая;

Киевская область – 23103 случая;

Кировоградская область – 3501 случай;

Луганская область – 4940 случаев;

Львовская область – 36 000 случаев;

Николаевская область – 11 646 случаев;

Одесская область – 31332 случая;

Полтавская область – 14 327 случаев;

Ровенская область – 24 045 случаев;

Сумская область – 16 781 случай;

Тернопольская область – 23 012 случаев;

Харьковская область – 46 137 случаев;

Херсонская область – 6485 случаев;

Хмельницкая область – 21954 случая;

Черкасская область – 11 673 случая;

Черновицкая область – 27 140 случаев;

Черниговская область – 11 020 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.