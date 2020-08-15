Видео опубликовано на YouTube.
На видео Воскресенского назвали “организатором протестных акций” в одном из микрорайонов Минска – Уручье.
По словам ведущей, он уже “осознал, что его обманули”, поэтому дал показания.
“12 августа 2020 года, осознав, что массовые мероприятия превращаются в тотальный неуправляемый хаос, я решил обратиться с повинной в Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, где изложил все имеющиеся у меня сведения о правонарушениях. Также я понял, что меня вслепую использовали московские кукловоды”, – сказал Воскресенский.
Он также призвал молодежь не участвовать в протестах.
- После проведения выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек. Следственный комитет Беларуси открыл 21 уголовное производство по фактам массовых беспорядков.
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- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.