Государственный канал "Беларусь 1" показал телесюжет о показаниях оппозиционного активиста Юрия Воскресенского. На кадра, в частности, были фрагменты обысков и вещи, среди которых кошелек с символикой Службы безопасности Украины, в котором была вложена карточка с изображением Степана Бандеры, а также флаги НАТО и герб РФ.

Видео опубликовано на YouTube.

На видео Воскресенского назвали “организатором протестных акций” в одном из микрорайонов Минска – Уручье.

По словам ведущей, он уже “осознал, что его обманули”, поэтому дал показания.

“12 августа 2020 года, осознав, что массовые мероприятия превращаются в тотальный неуправляемый хаос, я решил обратиться с повинной в Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, где изложил все имеющиеся у меня сведения о правонарушениях. Также я понял, что меня вслепую использовали московские кукловоды”, – сказал Воскресенский.

Он также призвал молодежь не участвовать в протестах.