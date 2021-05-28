Білоруський опозиційний телеграм-канал NEXTA випустив нову частину розслідування "Золоте дно" про схеми збагачення невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Новий фільм під назвою “Золоте дно 2: в тіні диктатора” з’явився на YouTube-каналі NEXTA.

“У нашому новому фільмі ми розповідаємо про схеми кримінального збагачення сімейства Лукашенка і наближених до нього осіб”, – зазначили журналісти, уточнивши, що мають “ексклюзивні документи, що підтверджують корупційні зв’язки Лукашенка і його сім’ї”.

У новому фільмі-розслідуванні йдеться про:

• тотальний контроль над усім – особливості білоруської “соціальної” моделі;

• кримінальне збагачення – як Лукашенко зробив з Білорусі “країну-прокладку”;

• “обраних” – хто з близького оточення Лукашенка збагачується замість народу;

• “сіру зону” – тіньові схеми рідних та друзів Лукашенка.

У новій частині розслідування розповідається про контрабанду товарів через Білорусь і роль сина Лукашенка у схемах, а також про “дах” наближених до невизнаного президента людей.

У фільмі журналісти говорять про “лукашистську державу” та “лукашистів”, які контролюють незаконні потоки і покривають їх.

Про контрабанду товарів, цигарок і “квіткову монополію”

Журналісти зазначають, що Білорусь перетворилася на своєрідну “сіру” зону через контрабанду, а головними контрабандистами є найближче оточення Лукашенка та його старшого сина Віктора.

У розслідуванні глядачам нагадують, що після незаконної окупації українського Криму й запровадження у відповідь санкцій Заходу проти Росії – Москва запровадила продовольче ембарго на продукти з Європи та США.

Тоді, за словами журналістів, “на допомогу Путіну прийшов Лукашенко” і “заповнив прилавки РФ креветками, ананасами, сирами й іншими “споконвічно білоруськими” продуктами”.

Розслідувачам вдалося виявити контрабандну схему поставок продуктів з Євросоюзу до Росії через Білорусь (через компанію “Бреміно” – Bremino Group).

Як працює контрабандна схема, журналісти пояснили на прикладі груш.

Наприклад, в ЄС фермери чи оптові компанії, які торгують фруктами, продають груші фірмам-одноденкам. Далі їх везуть на склади поблизу кордонів з Білоруссю, а потім через білоруську територію до Росії. А оскільки через санкції груші з ЄС не можна ввозити в РФ, використовуються підроблені турецькі сертифікати

Зазначається, що в керівництві “Bremino Group” знаходяться люди, “тісно пов’язані з Віктором Лукашенком” – старшим сином Олександра Лукашенка. Йдеться про нинішніх і колишніх співробітники КДБ, митного комітету тощо.

До контрабандної схеми, зокрема, причетний Олексій Олексин – друг Віктора Лукашенка, білоруський бізнесмен, який володіє проєктами “Енергоойл” та “Інтер Тобакко”.

У розслідуванні вказано, що на кордоні ні у білоруських, ні у російських митників не виникало питань щодо контрабандного вантажу. У пік контрабанди “санкційки” (2014-2019 роки) кількість автомобілів з різними товарами коливалася від 2 до 3 тисяч на місяць.

Товар надходив зі знижками, а також значними податковими та митними пільгами. Зокрема, Bremino уникала сплати ПДВ, а занижені ціни на товар дозволяли сплачувати в рази нижчий митний збір.

За підрахунками журналістів NEXTA, якщо враховувати прибутки за період 2014-2019 років, то “лише на санкційних грушах контрабандисти заробили приблизно 300 млн доларів”.

Крім того, наближені до Лукашенка люди “встановили і в Білорусі, і в РФ власну квіткову монополію”. У розслідуванні зазначається, що контрабанда квітів до РФ через Білорусь – “золота жила”.

“А страждають від цього насамперед як білоруські, так і російські підприємці, а також бюджети обох країн”, – вказують журналісти.

У схемах із квітами замішаний литовський підприємець Артур Тураєв, на якого у силовиків Білорусі є компромат.

Журналісти розповідають і про контрабанду сигарет з Білорусі в держави Європи, до якої також причетні близькі до Лукашенка люди.

Збір компромату

У розслідуванні також розповідається про те, що в Білорусі збирають компромат на всіх, хто збирається зайняти певну високу державну посаду (або навіть просту цивільну посаду).

Формуються так звані “резерви влади”, при потраплянні до яких людину й членів її родини відстежують, накопичуючи компромат (за допомогою якого згодом можна людину контролювати).

Журналісти наголошують, що до всіх кримінальних схем у Білорусі зазвичай залучені найвищі чиновники КДБ, МВС, слідчого комітету, прокуратури, ОАЦ (“Оперативно-аналітичного центру при президентові Білорусі”).

Також вказано, що ОАЦ – це підрозділ, який фактично “належить Вікторові Лукашенку”. ОАЦ пов’язаний із компанією “beCloud”, яка є монополістом у Білорусі на ринку надання зв’язку 4G і 5G.

Фірма “beCloud” також належить Віктору Лукашенку.