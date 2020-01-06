В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Награду за лучшую женскую роль получила британская звезда Фиби Уоллер-Бридж.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Фиби Уоллер-Бридж удостоилась награды за роль в комедийном сериале (телесериал BBC “Дрянь”, сценарий которого также был написал Уоллер-Бридж).

Телесериал “Дрянь” стал лучшим комедийным сериалом года.

Еще одна британская актриса Оливия Колман, также снимавшаяся в этом сериале, получила премию за другую роль – королевы в сериале Netflix “Корона”.

Хоакин Феникс получил награду в номинации “Лучший актер в драме” за роль в фильме “Джокер”.

Рене Зеллвегер получила “Золотой глобус” как “Лучшая актриса в драме” за роль в кинокартине “Джуди”.

Фильм “Однажды в Голливуде” Квентина Тарантино удостоился “Золотого глобуса” в категории “Лучшая комедия или мюзикл”.

А сам Тарантино получил награду за лучший сценарий. Сыгравший в этом фильме Брэд Питт стал лучшим актером второго плана. Стоит отметить, что это второй “Золотой глобус” Питта.

Хильдур Гуднадоттир стала первой женщиной, получившей “Золотой глобус” за лучший саундтрек. Композицию она написала к фильму “Джокер”. А еще она работала над сериалом “Чернобыль”.

Австралиец Рассел Кроу получил премию за лучшую мужскую роль в мини-сериале “Самый громкий голос”. Стоит отметить, что он сам не присутствовал на церемонии и прислал послание, посвященное разрушительным пожарам в Австралии.

Сэр Элтон Джон и поэт Берни Топин получили награду за лучшую песню к кинофильму (песня I’m Gonna Love Me Again к биографическому фильму “Рокетмен”).

Лучшим фильмом на иностранном языке стал фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо “Паразиты”.

Среди анимационных фильмов победителем стало “Потерянное звено”.