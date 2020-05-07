Международные резервы Украины в течение апреля 2020 года выросли на 3,1 % (800 миллионов долларов) и по состоянию на 1 мая составляли 25,69 миллиарда долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

“Увеличению международных резервов способствовали прежде всего операции Национального банка – по управлению резервами и на валютном рынке”, – говорится в сообщении.

В общем динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:

операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

Спрос на валюту со стороны бизнеса после ажиотажа в марте существенно снизился. Предложение валюты была более чем достаточной для удовлетворения клиентских заявок, поэтому гривна усилила свои позиции, а регулятор возобновил операции по наращиванию международных резервов.

операции правительства по управлению государственным долгом.

На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в общем было направлено 303 млн долл. США (в эквиваленте).

переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 232,0 млн долл. США (в эквиваленте).

Отмечается, что текущий объем международных резервов покрывает 4,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.