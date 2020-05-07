Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
“Увеличению международных резервов способствовали прежде всего операции Национального банка – по управлению резервами и на валютном рынке”, – говорится в сообщении.
В общем динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:
- операции НБУ на межбанковском валютном рынке.
Спрос на валюту со стороны бизнеса после ажиотажа в марте существенно снизился. Предложение валюты была более чем достаточной для удовлетворения клиентских заявок, поэтому гривна усилила свои позиции, а регулятор возобновил операции по наращиванию международных резервов.
- операции правительства по управлению государственным долгом.
На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в общем было направлено 303 млн долл. США (в эквиваленте).
- переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 232,0 млн долл. США (в эквиваленте).
Отмечается, что текущий объем международных резервов покрывает 4,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.
- Международные резервы Украины в марте сократились на 7,8 % и на 1 апреля 2020 года составили 24,924 млрд долларов США (в эквиваленте).