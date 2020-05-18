Об это сообщает международное информационное агентство Reuters.
Отмечается, что во время пляжного сезона в Греции будут придерживаться правил социального дистанцирования. Таким образом, в Греции открылись около 500 пляжей.
В частности, власти постановили, что пляжные зонтики должны располагаться на расстоянии.
В частности, ан 1000 квадратных метров допускается присутствие не более, чем 40 человек, а пляжные зонтики должны располагаться на расстоянии 4 метров.
- Напомним, что после 22 мая в Киеве, как и в других регионах страны, начнется следующий этап ослабления карантина: начнут работать промышленные рынки.
- По словам мэра столицы Виталия Кличко, большие торогово-развлекательные центры нужно открывать тогда, когда начнет работать метро.