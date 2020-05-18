В Греции открылось около 500 пляжей, при условии соблюдения правил социального дистанцирования.

Об это сообщает международное информационное агентство Reuters.

Отмечается, что во время пляжного сезона в Греции будут придерживаться правил социального дистанцирования. Таким образом, в Греции открылись около 500 пляжей.

В частности, власти постановили, что пляжные зонтики должны располагаться на расстоянии.

В частности, ан 1000 квадратных метров допускается присутствие не более, чем 40 человек, а пляжные зонтики должны располагаться на расстоянии 4 метров.