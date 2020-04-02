Zoom заявляет поддерживает сквозное шифрование для своих сообщений. Но новое исследование The Intercept показывает, что это не совсем так.

Об этом пишет издание The Verge.

Так, у компании Zoom поинтересовались, являются ли видео-звонки зашифрованными от начала и до конца, на что представитель ответил, что “в настоящее время невозможно включить шифрование E2E для видео-звонков Zoom”.

Zoom использует шифрование TLS, тот же стандарт, который используется веб-браузерами для защиты веб-сайтов HTTPS. На практике это означает, что данные зашифрованы между вами и серверами Zoom, подобно содержимому Gmail или Facebook. Но термин сквозное шифрование обычно относится к защите контента между пользователями без доступа компании, как в Signal или WhatsApp.

Zoom не предлагает такой уровень шифрования.

Однако Zoom отрицает, что вводит пользователей в заблуждение. Компания сообщила The Intercept: “Когда мы используем фразу “End to End” – это относится к шифрованию соединения от конечной точки Zoom к другой конечной точке Zoom”, и что “контент не расшифровывается, поскольку он проходит через облако Zoom”.

По-видимому, текстовый чат Zoom поддерживает E2E; В Zoom сказали, что у них нет ключей для расшифровки этих сообщений.

В Zoom также сообщили The Intercept, что они собирает только пользовательские данные, необходимые для улучшения обслуживания, в том числе IP-адреса, сведения об ОС и устройстве, но не позволяют сотрудникам получать доступ к конкретному содержанию сообщений. В компании также сказали, что не продают пользовательские данные любого рода.

Тем не менее, вполне возможно, что компания будет вынуждена передать некоторые данные для судебного разбирательства.