Zoom запускает автоматические субтитры для всех пользователей

Об этом сообщает издание Engadget.

Разработчики сервиса планируют обеспечить доступ всех пользователей к новой функции осенью этого года. Пользователи могут получить доступ к этой функции быстрее, оформив заявку.

Сейчас автоматические субтитры на основе искусственного интеллекта доступны для пользователей премиальной версии сервиса. Такую подписку можно приобрести менее чем за 150 долларов в год.

В то же время Zoom, который стал популярным во время пандемии, решил не терять позиции и усовершенствовать функции для пользователей бесплатной версии. Больше всего эта функция нужна для пользователей, у которых есть проблемы со слухом.

Функция автоматических субтитров пока поддерживает только английский язык. Ее может активировать организатор конференции в меню настроек. При этом пользователи должны четко произносить слова, чтобы искусственный интеллект не делал ошибок.