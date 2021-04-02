В пятницу, 2 апреля, зоозащитники устроили акцию возле здания Верховной Рады в Киеве. Они установили несколько белых дверей и разрисовали их лозунгами.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Инициатором акции стала зоозащитная инициатива UAnimals.

Организаторы назвали акцию “митингом дверей”.

Ее участники требуют от нардепов принять важные зоозащитные законопроекты. Номера этих законодательных инициатив они нарисовали на установленных дверях.

“Мы устроили митинг дверей. Это о том, что депутаты не обращают внимания на зоозащитные законопроекты, а обращают внимание на двери (намек на акцию под Офисом президента и разрисованные двери ОПУ, из-за чего нардепы собирались на заседания, – ред.). Поэтому мы пригласили двери сегодня, чтобы они показали, что существуют законопроекты, которые должны защищать животных”, – отметила в комментарии #Буквам одна из участниц акции.

Участники “митинга дверей” требовали принятия следующих законопроектов:

• № 2232 – о запрете притравочных станций в Украине;

• № 2360 – о запрете пушных ферм в Украине;

• № 2351 – об усилении ответственности за жестокое обращение и контрабанду животных, запрете фотоуслуг и попрошайничества с животными (закон должен запретить эвтаназию бездомных животных как метод регулирования их численности) и так далее.

Зоозащитники отмечают, что поскольку нардепы игнорируют их марши, митинги, акции, петиции и призывы в социальных сетях, было решено “обратиться за помощью к дверям”, ведь “именно к ним в последнее время приковано все внимание депутатов”.