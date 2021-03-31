Об этом сообщается на сайте Star Wars.

Как известно, Оби-Ван Кеноби – персонаж саги “Звездных войн”, джедай, один из самых известных героев. Он обучал джедайскому искусству Энакина Скайуокера до того, как тот перешел на темную сторону Силы и переродился в Дарта Вейдера.

В мини-сериале, который выйдет на стриминговом сервисе Disney+, роль джедая Оби-Ван Кеноби снова сыграет Юэн Макгрегор.

Ранее он выполнил эту роль в трилогии приквелов “Звездных войн” (“Эпизод I: Скрытая угроза”, “Эпизод II: Атака клонов” и “Эпизод III: Месть ситхов”), а также в фильмах “Звездные войны: Пробуждение Силы” и “Звездные войны: Скайуокер. Восхождение”.

Актер Хейден Кристенсен снова сыграет роль Дарта Вейдера (Энакина Скайуокера). Кристенсен известен исполнением роли Скайуокера во второй и третьей частях трилогии приквелов Джорджа Лукаса “Звездные войны”.

Кроме того, в мини-сериале сыграют Джоэл Эдгертон и Бонни Писс (уже ранее появлялись в приквелах), Мозес Ингрэм, Кумейл Нанджиани, Индира Варма, Руперт Френд, О’Ши Джексон младший, Сон Кан, Симона Кесселл и Бен Сефди.

Известно, что действие сериала будет разворачиваться спустя 10 лет после событий фильма “Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов”, в котором Скайуокер стал Дартом Вейдером, а Орден джедаев был уничтожен.

В сериале Оби-Ван Кеноби будет отходить “от своего величайшего поражения”.

Режиссером мини-сериала является Дебора Чоу, ранее работавшая над сериями “Мандалорца”.

Съемки сериала ранее отсрочили из-за пандемии коронавируса. Восстановить съемки планируется уже в апреле.

Официальной даты премьеры пока нет.

The incredible cast includes Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell and Benny Safdie. pic.twitter.com/VltHs5Aw6r — Star Wars (@starwars) March 29, 2021