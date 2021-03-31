Об этом сообщается на сайте Star Wars.

Как известно, Оби-Ван Кеноби – персонаж саги “Звездных войн”, джедай, один из самых известных героев. Он обучал джедайскому искусству Энакина Скайуокера до того, как тот перешел на темную сторону Силы и переродился в Дарта Вейдера.

В мини-сериале, который выйдет на стриминговом сервисе Disney+, роль джедая Оби-Ван Кеноби снова сыграет Юэн Макгрегор.

Ранее он выполнил эту роль в трилогии приквелов “Звездных войн” (“Эпизод I: Скрытая угроза”, “Эпизод II: Атака клонов” и “Эпизод III: Месть ситхов”), а также в фильмах “Звездные войны: Пробуждение Силы” и “Звездные войны: Скайуокер. Восхождение”.

Актер Хейден Кристенсен снова сыграет роль Дарта Вейдера (Энакина Скайуокера). Кристенсен известен исполнением роли Скайуокера во второй и третьей частях трилогии приквелов Джорджа Лукаса “Звездные войны”.

Кроме того, в мини-сериале сыграют Джоэл Эдгертон и Бонни Писс (уже ранее появлялись в приквелах), Мозес Ингрэм, Кумейл Нанджиани, Индира Варма, Руперт Френд, О’Ши Джексон младший, Сон Кан, Симона Кесселл и Бен Сефди.

Фото: starwars.com

Известно, что действие сериала будет разворачиваться спустя 10 лет после событий фильма “Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов”, в котором Скайуокер стал Дартом Вейдером, а Орден джедаев был уничтожен.

В сериале Оби-Ван Кеноби будет отходить “от своего величайшего поражения”.

Режиссером мини-сериала является Дебора Чоу, ранее работавшая над сериями “Мандалорца”.

Съемки сериала ранее отсрочили из-за пандемии коронавируса. Восстановить съемки планируется уже в апреле.

Официальной даты премьеры пока нет.

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