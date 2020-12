Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Кристенсен получил мировую известность благодаря исполнению роли Скайуокера во второй и третьей частях трилогии приквелов Джорджа Лукаса “Звездные войны”. Речь идет о фильмах “Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов” (2002) и “Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов” (2005).

В трилогии было показано обучение Энакина Скайуокера в качестве джедая у Оби-Вана Кеноби и Йоды, его переход на темную сторону Силы и рождение как Дарта Вейдера.

Теперь актер появится (уже как Дарт Вейдер) в мини-сериале Disney+ о джедае Оби-Ване Кеноби. Эту информацию подтвердила президент Lucasfilm Кэтлин Кэннеди.

Образ Кеноби в сериале вновь воплотит актер Юэн Макгрегор.

Как сообщает издание The Verge, действие сериала будет разворачиваться спустя 10 лет после событий фильма “Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов”, в котором Скайуокер стал Дартом Вейдером, а Орден джедаев был уничтожен.

В сериале Оби-Ван Кеноби будет оправляться “от своего величайшего поражения”.

Кэтлин Кеннеди назвала новую встречу двух героев на экране “матчем-реваншем века”.

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk

— Star Wars (@starwars) December 10, 2020